به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین جانیکلی در همایش بازرگانان ایران و ترکیه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دست معجزهآسایی ایران و ترکیه را کمک کند تا بتوانند افزایش روابط تجاری خود را افزایش و این روند را با سرعت ادامه دهند، گفت: در دیدارهایی که با وزرای ایرانی صورت گرفته است، این خوشحالی به وجود آمده که ملاقاتهای مقامات ایران و ترکیه برای بهبودی تجارت و اقتصاد، دیدارهای کلاسیک نبوده و پروندههای توافق تجاری از بایگانی خارج شده است.
وی افزود: این روند نشان میدهد تجارت ایران و ترکیه از حالت نمایشی خارج شده و به سمت توافقات واقعی در حال حرکت است و این روند به مصلحت دو کشور، مردم و افزایش رفاه ملتها است.
وزیر گمرک و تجارت ترکیه تصریح کرد: با دیدن دیدگاه مثبت ایرانیها نسبت به ترکیه، این باور وجود دارد که به هدف خود دست خواهیم یافت و ترکیه در تمامی مجامع بینالمللی نشان داده که از حق ایران دفاع میکند و این صمیمیت دو کشور را گوشزد میکند، ضمن اینکه میتوانیم نشانههای بسیاری بیاوریم که بر اساس آنها، دولتهای دو کشور بر روی گسترش روابط توافق دارند.
جانیکلی با بیان اینکه ممکن است موافقتنامه تجارت ترجیحی در ابتدا مشکلاتی داشته باشد، اما در دراز مدت منفعت زیادی خواهد داشت، گفت: بنابراین به شرکتهای ایرانی توصیه میکنیم وارد بازار شوند، با استانداردهای جهانی، تولید محصول کنند و برای محصولاتشان به صورت مناسب بازاریابی نمایند؛ ضمن اینکه اجازه دهند در دنیای واقعی و نه در دنیای مجازی، کالاهایشان راه بازارهای جهانی را در پیش بگیرد.
وی اظهار داشت: این موافقتنامهها باعث شکلگیری روابط بلندمدت و افزایش تجارت خواهد شد که منفعت آن برای افزایش رفاه مردمان دو کشور است. بر همین اساس ایران و ترکیه تلاش دارند با گشایش گمرکات جدید و فعالسازی برخی مبادی از جمله گمرک رازی، بتوانند راههای تجارت را هموار کنند.
وزیر گمرک و تجارت ترکیه با بیان اینکه تجار ایرانی از ترکیه انتظاراتی دارند، خاطر نشان کرد: انتظارات مالی و بانکی تجار ایرانی را در کوتاه مدت پاسخ خواهیم داد و تلاش داریم تا پیش از سفر آتی رئیسجمهور ترکیه بتوانیم بسیاری از موارد را به نتیجه رسانده تا قراردادهای مناسبی را در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسانیم.
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