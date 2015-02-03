به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش دانشگاه دندانپزشکی چهارمحال و بختیاری در منطقه چالشتر با اشاره به اینکه ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی از اقدامات ارزنده دولت است، اظهار داشت: دولت در تلاش است با کاهش هزینه های درمان و بهداشت سطح سلامت جامعه را افزایش دهد.

وی عنوان کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در مسیر بهداشت جامعه توسط دولت انجام شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش هزینه های بیمارستانی و بالا بردن کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.

وی با اشاره به اینکه پزشکان تربیت شده در دانشگاه پزشکی این استان از بهترین پزشکان کشور هستند، ادامه داد: در تلاش هستیم که آموزش رشته های دیگر پزشکی نیز در این استان را راه اندازی کنیم.

دانشگاه دندانپزشکی این استان از سال آینده دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مقدمات راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی در چهارمحال و بختیاری فراهم شده است، گفت: دانشگاه دندانپزشکی این استان از سال آینده دانشجو می پذیرد.

مرتضی هاشم زاده ادامه داد: این دانشگاه از سال آینده از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرید.

وی ادامه داد: میزان سهمیه ورود دانشجو در اولین سال پذیرش دانشجو 20 نفر است.

وی گفت: راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی در این استان نوید توسعه پزشکی را در دیگر رشته های پزشکی می دهد و امیدواریم بتوانیم در سطح آموزش رشته های پزشکی در این استان در سال های آینده به کسب موفقت های بالایی دست یابیم.

دانشگاه دندانپزشکی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه چالشتر در کیلینیک سابق دندانپزشکی استقرار یافته است.