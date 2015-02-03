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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال؛

استادیوم ورزشی شهدای قدس میزبان دیدار تیمهای پیکان و گسترش فولاد

استادیوم ورزشی شهدای قدس میزبان دیدار تیمهای پیکان و گسترش فولاد

قدس - سخنگوی شورای شهر قدس گفت: تیم فوتبال پیکان در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در استادیوم ورزشی شهدای شهرقدس به مصاف گسترش فولاد تبریز خواهد رفت.

حسین نوروزی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش شبانه روزی شورای شهر و شهرداری قدس در راستای بازسازی و بهره برداری از استادیوم ورزشی شهدای قدس نتیجه داد و اکنون این ورزشگاه آماده پذیرایی از مسابقات لیگ برتر کشور است.

وی افزود: طبق برنامه‌ از قبل اعلام شده قرار بود بازی دو تیم پیکان و گسترش فولاد تبریز از دور برگشت لیگ برتر در ورزشگاه دستگردی برگزار شود اما طبق هماهنگی‌های به عمل آمده و آماده شدن ورزشگاه شهدای قدس این دیدار قرار است در این ورزشگاه برگزار شود.

این مسئول ادامه داد: امید است با همکاری و هماهنگی همه مسئولان ذیربط و حضور چشمگیر شهروندان با اخلاق قدسی بعنوان تماشاگر، این بازی با میزبانی شایسته شهرقدس برگزار شود.

 شایان ذکر است تیم پیکان در پایان هفته هجدهم با ۱۹ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد و گسترش فولاد تبريز نیز با ۱۶ امتیاز در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.

کد مطلب 2485712

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