حزب الله پیروز جنگ احتمالی جدید در منطقه/اسرائیل آماده دفاع باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی واشنگتن در گزارشی تحلیلی اعلام کرد هر چند شرایط کنونی خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری امکان بروز جنگی دیگر بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را فراهم کرده، اما چنین جنگی به زیان این رژیم خواهد بود. در این گزارش آمده است:

درگیری های مرزی اخیر در مرز جنوب لبنان موجب گمانه زنی هایی در مورد بروز جنگ دیگری در منطقه شده است. طی سال های گذشته حزب الله لبنان و اسرائیل به افزایش توانایی های خود برای جنگ احتمالی پرداخته اند، اما درگیری های داخلی در سوریه راهبرد این دو را تغییر داده است. حزب الله به نوبه خود پیشرفت هایی در زمینه افزایش شمار و برد موشک هایش داشته است. این گروه در حالی که در سال ۲۰۰۶ با ۱۳ هزار موشک کوتاه و میان برد با اسرائیل مقابله کرد، امروز بیش از ۱۰۰ هزار موشک از این نوع در اختیار داشته و به امکان پرتاب موشک های دوربرد نیز دست یافته است.

حزب الله همچنین توانایی های دیگر خود را نیز تقویت کرده از جمله این که قدرت دفاع هوایی و دریایی اش را افزایش داده و صاحب سلاح های ضدزرهی بیشتری شده است. حزب الله در گستره مرزهای جنوب لبنان حضور دفاعی خود را تقویت و نیروهایش را در مناطق مختلف مرزی مستقر کرده است. در کنار این توانایی ها، حزب الله داعیه توان نظامی برای حمله بازدارنده به اراضی اشغالی را دارد.

گزارش سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل حاکی است نیروهای حزب الله از آمادگی کافی برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان برخوردارند. در کنار این پیشرفت ها راهبرد حزب الله در مورد سوریه که مشارکت حدود ۵ هزار نیروی آن در مناطق درگیری سوریه را در پی داشته، به آمادگی حزب الله برای درگیر شدن احتمالی با اسرائیل افزوده است. به عبارت دیگر حزب الله بدون درگیر شدن با اسرائیل به تجارب خوبی در جبهه نبرد زمینی و موشکی دست یافته و توانسته با حضور در جبهه سوریه توان رزمی خود را افزایش دهد.

در همین حال ارتش اسرائیل نیز نسبت به سال ۲۰۰۶ تغییراتی داشته است. با این حال در صورت آغاز درگیری، توان محدودی برای کاستن از زیان های این درگیری وجود دارد. به ویژه اسرائیل در این میان آسیب پذیرتر است.

سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل تخمین می زند در صورت آغاز جنگی دیگر، حزب الله توان شلیک روزانه هزار موشک را به عمق اراضی اشغالی دارد. در حالی که سال ۲۰۰۶ روزانه ۱۱۸ موشک حزب الله به این مناطق شلیک می شد. اما مهمتر از همه دستیابی حزب الله به موشک های دوربرد است که موجب شد نگرانی تل آویو از هدف قرار گرفتن مناطق امنیتی، نظامی و اقتصادی اش شده است.

این امر به منزله ناکارآمدی تدابیر امنیتی اسرائیل نیز بوده و کارکرد گنبد آهنین را زیر سوال می برد. در حالی که سامانه های دفاع موشکی اسرائیل تنها بخش های شمال و حداکثر مرکز اراضی اشغالی را پوشش می دهند، حزب الله موشک هایی دارد که مناطقی را در جنوب اراضی اشغالی هدف می گیرند.

علاوه بر این نیروهای حزب الله با توجه به افزایش قدرت تهاجمی این گروه می توانند از طریق مرزهای لبنان و سوریه به اراضی اشغالی نفوذ کرده و در درگیری احتمالی آینده بیش از پیش اسرائیل را تهدید کنند. گزارش سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل حاکی است نبرد در جبهه سوریه چنین امکانی را برای حزب الله فراهم کرده است.

اسرائیل هر چند تجربه حمله به نوار غزه و تخریب تونل های حماس برای جلوگیری از نفوذ نیروهای مقاومت را دارد، اما این تجربه نمی تواند نقطه قوتی برای این رژیم در جنوب لبنان به شمار رود. زیرا ارتفاعات این منطقه به سیستم های اطلاعاتی اسرائیل اجازه نمی دهد به راحتی از وجود چنین تونل هایی باخبر شوند، موردی که به یکی دیگر از نگرانی های اسرائیل تبدیل شده است.

در کنار این توانایی ها، وجود سنگرهای زیر زمینی و مراکز حزب الله در بیشتر روستاهای مرزی جنوب لبنان امکان موفقیت حملات جنگنده های اسرائیل به این مناطق را کاهش داده است. با توجه به این توانایی ها، اسرائیل برای مقابله با قدرت تهاجمی حزب الله باید علاوه بر تقویت قدرت بالفعل خود از جمله استقرار سامانه های دفاع موشکی بیشتر، از قدرت بالقوه خود نیز استفاده کرده و نیروهای ذخیره ارتش را فرابخواند. در شرایطی که کار در میدان نبرد برای اسرائیل دشوار شده، این رژیم در صورت نفوذ نیروهای حزب الله، باید آماده رو در رویی با آنها در اراضی اشغالی شود.