توسعه نگاه فرهنگی در مدیریت شهری مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ علیرضا رشیدیان روز سه شنبه در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد كه در تالار شورا برگزار شد ‌اظهار كرد: شهر مشهد به عنوان كلانشهر مذهبی كشور و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ نیازمند توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی و پیوست های آن در سیما و منظر خود است.

وی افزود: در همین راستا تمامی طرح ها و پروژه های شهری كه از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد ارائه می شود باید دارای یك پیوست فرهنگی باشد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همچنین شهر مشهد به عنوان یك كلانشهر دارای مسائل و مشكلات متعددی است كه مدیریت و رفع آن نیازمند وجود روحیه همكاری و وفاق بین شورای شهر، ‌شهرداری و دستگاه های اجرایی است.

وی به تشكیل شورای راهبردی در مشهد اشاره كرد و گفت: هدف از راه اندازی این نهاد ایجاد همدلی و همكاری بیشتر بین مدیران دستگاه های اجرایی و شهری به منظور رفع معضلات این كلانشهر مذهبی است.

رشیدیان بیان كرد: از جمله مشكلات شهر مشهد کمبود توقفگاه خودرو، ترافیک سنگین به خصوص در هسته مرکزی مشهد، حاشیه نشینی و بافت فرسوده است.

وی تصریح كرد: در همین راستا رفع مشكلات و مسائل شهر مشهد نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی مدیران شهری مشهد است.

استاندار خراسان رضوی اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات شهر مشهد آلودگی هوا است كه خوشبختانه با اقداماتی صورت گرفته طی یک سال اخیر روزهای ناسالم این کلانشهر ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: به منظور كاهش بیشتر آلودگی هوا به ویژه در هسته مركزی شهر باید حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس، ‌ تاكسی و خطوط قطار شهری توسعه پیدا كرده و فرهنگ سازی های لازم در این حوزه برای شهروندان انجام شود.

مشهد نیازمند تقویت زیرساخت های فناوری است

رشیدیان با اشاره به ابلاغ كریدور علمی و فناوری رضوی گفت: چنانچه شهر مشهد بخواهد به عنوان یك شهر مدرن مطرح شود باید زمینه های لازم را جهت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات فراهم كند.

وی اذعان كرد: این کریدور از فرودگاه مشهد تا چناران ادامه می یابد و زمینه لازم را برای توسعه زیرساختهای فناوری و ارتباطات در کنار دولت الکترونیک فراهم می كند.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان كرد: در طرح توسعه این کریدور تمام استان خراسان رضوی مدنظر قرار گرفته است.

وی در ارتباط با درآمد پایدار در شهرداری مشهد اظهار كرد: یكی از ظرفیت های مناسب برای جذب درآمد های پایدار در شهر مشهد جذب سرمایه گذاران خارجی و توریست به واسطه وجود بارگاه منور امام رضا (ع) است.

رشیدیان با اشاره به حضور سالیانه ۲۷ میلیون زائر در مشهد افزود: وجود این تعداد زائر فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد پایدار برای شهرداری مشهد است كه می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای ناپایداری از قبیل فروش تراكم ساختمان باشد.

وی از واگذاری چهار درصد زمین های اطراف حرم مطهر رضوی به سرمایه گذاران خارجی شیعه خبر داد و بیان كرد: این فرصت و ظرفیت خوبی است تا شهرداری مشهد بتواند برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات لازم را انجام دهد

استاندار خراسان رضوی افزود: با گذشت سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه رهبری مقتدر مقام معظم رهبری و همدلی سران قوا هم اکنون در عرصه های داخلی و بین المللی شاهد پیشرفت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستیم.

همچنین در این نشست با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و اعضای شورای شهر شماری از جانبازان و خانواده شهدا مورد تقدیر قرار گرفتند.

