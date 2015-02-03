80 درصد از سرقت های خرد در 14  استان کشور رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سردار حسین اشتری در دیدار با مسوولین و کارکنان انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: حرکت انقلابی مردم ایران اسلامی از 15 خرداد سال 42 به رهبری امام راحل تا پیروزی آن در 22 بهمن 57 با ایثا ، تلاش و از خودگذشتگی هایی همراه بود و چه خون های پاکی پای نهال انقلاب ریخته شد تا این نهال به درختی تنومند تبدیل شود

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: انقلاب اسلامی ملت ایران با شعارهای و پیام های ملی استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی و شعارهای جهانی نه شرقی، نه غربی به پیروزی رسید و امروز به شعارها و اهداف خود رسیده و توانسته جایگاه رفیعی در جهان به دست آورد.

پلیس آمادگی همکاری برای ایجاد امنیت در عراق را دارد

وی ادامه داد: این افتخار بزرگی برای ایران محسوب می شود که با مسوولین سایر کشورها در ارتباط می باشند و تجربیات خود را برای ایجاد امنیت در اختیار آنان قرار می دهد .

این مسئول اضافه کرد: ایران اسلامی به دلیل همسایگی با عراق، مشترکات مذهبی با مردم این کشور و وجود قبور ائمه اطهار در در شهرهای مختلف عراق نسبت به تحولات رخ داده در این کشور حساس است و آمادگی خود را برای ایجاد امنیت در آن اعلام کرده است و پلیس جمهوری اسلامی نیز در حد توان در ایجاد امنیت در این کشور کمک می کند.

کشورهای منطقه خود را ملزم به هماهنگی با ایران کرده اند

اشتری یادآور شد: امروز خوشبختانه ایران اسلامی از چنان اقتداری برخوردار است که تمامی تحولات کشورهای منطقه در گرو سیاست های ایران قرار گرفته و مسوولین کشورهای منطقه خود را ملزم به هماهنگی با ایران کرده اند که تمامی این افتخارات به برکت جمهوری اسلامی به دست آمده است .

جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انواع تهدید ها، تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی را به ایران تحمیل کرد و با بهره گیری از نیروهای مزدور و منافقین غائله های متعددی را در کشور ایجاد و در فتنه 88 نیز با کارشنکی های فراوان در صدد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آمد ولی تمامی این توطئه ها به برکت خون شهیدان، حضور مردم ولایت مدار و هدایت های امام و مقام معظم رهبری این توطئه ها خنثی شد.

وی تأکید کرد : تمامی این توطئه ها و تهدیدها به این دلیل علیه ایران اعمال می شود که نمی خواهیم زیر سلطه استکبار جهانی قرار داشته باشیم.

دشمن در فتنه 88 به کارشکنی علیه نظام اسلامی پرداخت

اشتری گفت: اگر اتفاقاتی که در کشورهای منطقه رخ داده، در ایران نیز به وقوع می پیوست بیش از گذشته به امنیت و اقتدار ایران پی می بردیم و امروز ایران از اقتدار و امنیت کامل برخوردار است البته نباید رو به رشد بودن متوقف شود و باید تلاش خود را معطوف این مهم کنیم که به پیشرفت بیشتری نسبت به قبل دست یابیم .

این مقام انتظامی افزود : نیروی انتظامی وظیفه دارد تا نظم و امنیت را بیش از گذشته در جامعه نهادینه کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نیست .

جرائم در شرق استان تهران کاهش یافته است

وی گفت : خوشبختانه با تدابیر فرماندهی انتظامی کشور، فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در شهرستان ورامین راه اندازی شده که خدمات این فرماندهی در حد استان به شهرستان های شرق استان تهران ارائه می شود و توانسته تا بسیاری از مشکلات امنیتی را در این منطقه برطرف کند

وی افزود : خوشبختانه با راه اندازی فرماندهی ویژه شرق استان تهران، جرائم این منطقه کاهش یافته و رضایت مردم تأمین شده است.

وی تأکید کرد: پلیس در مبارزه با جرائم خشن و اراذل و اوباش بسیار مقتدر عمل می کند و در هیچ نقطه از کشور اراذل و اوباش جرأت حضور در جامعه را ندارند، زمانی اراذل و اوباش نوچه هایی برای خودشان دست و پا کرده اند که این موضوع نیز به طور کامل از جامعه رخت بر بسته است.

80 درصد از سرقت های خرد در 14 استان کشور رخ می دهد

وی در خصوص فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت گف : هم اکنون با راه اندازی این قرار گاه رشد 22 درصدی سرقت به منفی یک تا منفی چهار درصد برسد که این امر نقش موثری در ارتقاء امنیت جامعه داشته است.

اشتری افزود : 80 درصد از سرقت های خرد در 14 استان کشور رخ می دهد که البته رخ دادن سرقت خرد عواملی مانند مشکلات اقتصادی و اعتیاد دارد که این عوامل زمینه ساز سرقت های کلان می شود.

وی اظهار داشت : هم اکنون بیش از 450 هزار اتباع غیر مجاز در کشور حضور دارند که بسیاری از آنان را جمعیت سیار تشکیل می دهد که باید فعالانه در این حوزه وارد شد و از بروز مشکلات جلوگیری کرد.