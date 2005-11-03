مشاور ويژه اصلاحات سازمان ملل تعيين شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه سوئيسي باسلر ، يكي از سخنگويان سازمان ملل با اعلام اين مطلب افزود : " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل ، " رجت كومار گوپتا " يكي از مديران سابق سازمان ملل را بعنوان مشاور ويژه خود در امر اصلاحات برگزيد .

بر اساس گزارشهاي رسيده وي موظف است از اين پس پروژه اصلاحات سازمان ملل را جدي تر از گذشته دنبال كند .

سخنگوي سازمان ملل در ادامه سخنان خود تصريح كرد : دبير كل سازمان ملل بنا به اهميت موضوع اصلاحات و به منظور تسريع در اين روند بر آن شد تا مشاور ويژه اي را انتخاب كند .

گفتني است سازمان ملل از مدتها پيش برنامه اصلاحات را در رئوس كاري خود قرار داده است .

پيش نويس سند اصلاحات در سازمان ملل سپتامبر (شهريور) پس از هفته ها گفتگوي فشرده ميان اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل منتشر شد.



توافق درباره اين طرح در پنجاه و نهمين جلسه مجمع عمومي و با حضور تمام اعضا صورت گرفت و همگي بر همان مفادي كه در ابتدا از سوي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل ارائه شده بود، توافق كردند.

امير جونز سفير انگليس در سازمان ملل از سوي اتحاديه اروپا اعلام كرد: تصويب اين طرح روندي دشوار داشت و هم اكنون قابل تقدير است.

در اين طرح 39 صفحه اي تلاش شده است نقاط اختلاف كشورها با روش هاي مناسب از بين برود.

مساله توسعه، تروريسم ، حقوق بشر، مساله عمليات صلح باني، كميسيون برقراري صلح ، مساله خلع سلاح ، مساله اصلاحات در سازمان ملل و مساله توسعه شوراي امنيت از جمله محورهاي پيش نويس سند اصلاحات در سازمان ملل است.