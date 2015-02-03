به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جریان یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران دو برنامه مهم را در دستور کار دارد که باید آن را به نحو احسن اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار بیش از ۲۰ درصد نسبت به دوره گذشته در انتخابات شورایاری‌ها بیشتر ثبت‌نام کرده‌اند.

دنیا مالی خاطرنشان کرد: تعامل خوبی بین شورا و وزارت کشور است و امیدواریم این تعامل نویدبخش یک انتخابات پرشور و پرثمر برای شهروندان تهرانی باشد و به مشارکت حداکثری منجر ‌شود.

وی افزود: طبق برنامه زمانبندی ستاد هماهنگی شورایاریها ۸ اسفند ماه انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم با توجه به نگاه مثبت دولت به این انتخابات و حضور حداکثری مردم این انتخابات محلی الگوی برای سایر کلانشهرها و استانها باشد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون موضوع بررسی بودجه شهرداری در شورا مطرح است تاکید کرد :با توجه به اینکه تضارب آرا در بررسی بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران وجود دارد اما تعامل خوبی بین اعضا برای بررسی بودجه بوجود آمده است و این تضاد آرا برکتی از این تعامل است.

وی با بیان اینکه بودجه سال آتی از شفافیت بیشتری برخوردار است و همه مستندات آن تکمیل است، گفت: با این حال باید پس از تصویب بودجه سال ۹۴ نسبت به بازنگری فرمت‌های ارائه بودجه تجدیدنظر کنیم چراکه دیون مناطق با فرمت‌های متعددی ارائه شده است و این موضوع قابلیت جمع بندی آن را مشکل می کند .

وی با بیان اینکه براساس برش سال دوم برنامه دوم شهرداری تهران ، درآمدها باید ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده باشد، گفت: با این حال شهرداری بودجه ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومانی پیشنهاد و سرانجام در صحن شورا نیز بودجه ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی تصویب شد.