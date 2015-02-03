۲۰۸ هزار دفترچه سلامت در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند عصر سه شنبه در شورای اداری بیمه سلامت افزود: یکی از مطالبات مردم در امر بیمه درمان از زمانی که قانون بیمه همگانی در سال ۷۳ مصوب شد، برخورداری آحاد جامعه از پوشش بیمه همگانی سلامت بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم تحقق یافت.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین گفت : از زمان اجرای طرح بیمه سلامت همگانی تا کنون، بیش از ۲۳۷ هزار نفر از افراد فاقد پوشش بیمه درمان استان مازندران برای دریافت دفترچه بیمه سلامت رایگان ثبت نام نمودند که بر همین اساس و با بررسی های به عمل آمده و احراز شرایط، برای بیش از ۲۰۸ هزار نفر دفترچه صادر و ۱۸۷ هزار نفر نیز دفترچه بیمه سلامت خود را دریافت کردند.

وی همچنین افزود: تمامی افراد فاقد پوشش بیمه درمان که تا کنون موفق به ثبت نام در این طرح نشدند، می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی، نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده و از مزایای طرح تحول نظام سلامت و کاهش هزینه های درمانی بهره مند شود.

ظفرمند با تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، افزود : بر ما فرض است که هر ساله با حضور خود در جشن های انقلاب قدردان تلاشهای امام راحل(ره) و جانفشانی های مردم همیشه در صحنه در پیروزی انقلاب اسلامی باشیم.