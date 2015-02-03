۵۰ درصد صادرات کشور از طریق کرمانشاه صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خسروانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایانه مسافری پرویز خان اظهار داشت: وجود پتانسیل ها و قابلیت هایی از قبیل دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه بین شهری و ۵۰۰ کیلومتر راه ترانزیتی و قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب حمل و نقل در دو حوزه داخلی و خارجی برای استان کرمانشاه باعث شده این استان از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کشور برخوردار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به ۳۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق روابط دوستانه ای بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان و استان کرمانشاه برقرار است.

خسروانی گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد صادرات کشور از استان کرمانشاه عبور می کند و بیش از ۳۰ درصد ترانزیت ورودی کشور عراق به ایران از این مسیر می گذرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه افزود: برای تسهیل در روند حمل و نقل کالا و مسافران و قانون مندی واردات و صادرات، سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال از سال ۹۰ ساخت پایانه مرزی را در بازارچه پرویز خان آغاز کرده که امروز شاهد افتتاح فاز اول آن هستیم.