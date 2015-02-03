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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۳۴

خسروانی:

۵۰ درصد صادرات کشور از طریق کرمانشاه صورت می گیرد

۵۰ درصد صادرات کشور از طریق کرمانشاه صورت می گیرد

کرمانشاه- مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد صادرات کشور از این استان عبور می کند و بیش از ۳۰ درصد ترانزیت ورودی کشور عراق به ایران نیز از این مسیر می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خسروانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایانه مسافری پرویز خان اظهار داشت: وجود پتانسیل ها و قابلیت هایی از قبیل دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه بین شهری و ۵۰۰ کیلومتر راه ترانزیتی و قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب حمل و نقل در دو حوزه داخلی و خارجی برای استان کرمانشاه باعث شده این استان از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کشور برخوردار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به ۳۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق روابط دوستانه ای بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان و استان کرمانشاه برقرار است.

خسروانی گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد صادرات کشور از استان کرمانشاه عبور می کند و بیش از ۳۰ درصد ترانزیت ورودی کشور عراق به ایران از این مسیر می گذرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه افزود: برای تسهیل در روند حمل و نقل کالا و مسافران و قانون مندی واردات و صادرات، سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال از سال ۹۰ ساخت پایانه مرزی را در بازارچه پرویز خان آغاز کرده که امروز شاهد افتتاح فاز اول آن هستیم.

کد مطلب 2485754

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