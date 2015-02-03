دیدار سفیر روسیه در تهران با ابتکار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابتکار در این دیدار با یادآوری اهمیت جهانی محیط زیست و تاثیرات جهانی معضلات ناشی از آسیب های وارده به محیط زیست، اظهار داشت: محیط زیست موضوعی جهانی است و مرزهای سیاسی شناخته شده میان کشورها نمی تواند مانعی برای حل و فصل مباحث محیط زیستی و اشتراک تجربیات در این حوزه باشد و ما معتقدیم همه کشورهای جهان برای رفع چالش های این حوزه باید با هم همکاری کنند.

ابتکار با اشاره به همسایگی ایران و روسیه با خزر، گفت: همکاری دو کشور در زمینه محیط زیست خزر به ویژه پیگیری کنوانسیون تهران که از درجه اهمیتی ویژه برای کشورهای حاشیه خزر برخوردار است، بسیار ضروری است.

معاون رئیس جمهور خزر را سرمایه مشترک و ارزشمند کشورهای حاشیه خزر دانست و تصریح کرد: ایران آمادگی دارد تا علاوه بر موضوع خزر در سایر موارد زیست محیطی نیز با روسیه همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری مباحث مطروحه میان خود و نماینده ویژه دولت روسیه در اجلاس تغییرات آب و هوایی در لهستان، اظهار کرد: صحبت های بسیار خوبی صورت گرفت که می تواند زمینه ساز اقدامات موثری در این حوزه باشد.

وی عملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه های منعقد شده میان ایران و روسیه در حوزه های مختلف محیط زیستی را از دیگر زمینه های مشترک همکاری میان دو کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سفر وزیر محیط زیست روسیه به تهران که همزمان با آغاز به کار ۱۴ نمایشگاه بین المللی محیط زیست در اسفندماه صورت می پذیرد منجر به ارتقاء مناسبات محیط زیستی میان دو کشور شود.

ابتکار تاکید کرد: اقتصاد سبز، صنعت سبز، پیگیری دریافت تکنولوژی سبز، استفاده از تجارب علمی و پژوهشی مراکز علمی و دانشگاهی روسیه برای حل چالش های کنونی از جمله موضوعات کلیدی برای همکاری های دوجانبه زیست محیطی ایران و روسیه با تکیه بر فعال شدن بخش دولتی و خصوصی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دیدارهای دو جانبه کشورها در حوزه محیط زیست می تواند در رفع چالش های محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تاثیری خاص داشته باشد، افزود: آگاهی از مواضع محیط زیستی دو کشور در خصوص مسائل جهانی محیط زیست همچون تغییرات آب و هوایی می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که منافع دو کشور همسایه را تامین می کند.

معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: امضای پروتکل تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون تهران و برنامه اقدام دو سالانه همکاری های زیست محیطی که قرار است طی سفر اسفندماه وزیر محیط زیست روسیه به تهران صورت گیرد، منجر به گسترش همکاری های محیط زیستی دو کشور شود.

اعلام آمادگی روسیه برای گسترش همکاری های محیط زیستی با ایران

لوان سمیوناویچ جاگاریان سفیر روسیه در تهران با ابراز خرسندی از توجه و فعالیت های ابتکار در حوزه محیط زیست و آگاهی از مسئولیت سنگین وی در این حوزه، گفت: هدف از این دیدار آشنایی بیشتر با برنامه ها و فعالیت های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست و اعلام آمادگی برای همکاری بیشتر و انتقال تجربیات و دانش محیط زیستی میان دو کشور ایران و روسیه اعلام کرد.

لوان سمیوناویچ جاگاریان گفت: تعامل با سایر کشورها برای استفاده از تجربیات محیط زیستی آن ها در برخورد با چالش های متعدد، بسیار حائز اهمیت است.

سفیر روسیه در تهران ادامه داد: باید تلاش های لازم برای تعریف پروژه های مرتبط با تغییرات آب وهوا و بهینه سازی مصرف انرژی صورت پذیرد و ما آماده همکاری های جدی و تبادل تجربیات کارشناسی، تخصصی و دانشگاهی با شما در این زمینه ها و استفاده از تجربیات ایران هستیم