خنثی کردن توطئه اشاعه منکرات روحیه جهادی دلسوزان نظام را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، ظهر امروز در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم مقابله با اشاعه منکرات در جامعه اظهار داشت: امروز دشمنان برای مبارزه با نظام اسلامی روش دیگری را پیگیری می کنند که آن تغییر تفکر جوانان و سوق دادن آن به سمت منکرات است.

وی افزود: دشمن در صدد این است که جوانان را به انحراف بکشاند و تمامی توان خود را در این راه به کار گرفته است.

سردار ریحانی افزود: بی تفاوتی نسبت به اشاره منکرات در جامعه یکی از مشکلاتی است که موجب می شود جامعه با خطرات جدی روبرو شود.

وی تاکید کرد: مردم باید به سرنوشت خود و آن چه که در اطرافشان می گذرد، توجه داشته باشند و نگذارند که جامعه به سمت انحراف پیش برود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) گفت: دشمنان با تشکیل اتاق فکری های متعدد و برنامه ریزی های مختلف، برنامه های پیچیده ای را برای منحرف کردن جوانان پایه ریزی می کنند به همین دلیل مسئولان بایستی دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی گفت: خنثی کردن ترفندهای دشمنان این مسئله را می طلبد که دلسوزان نظام با تقویت روحیه جهادی به جبهه مبارزه با نقشه های پیچیده آنان ملحق شوند.

به گفته سردار ریحانی برای مقابله با ترفندهای دشمنان بایستی متناسب با شرایط روز حرکت کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با اشاره به برنامه دشمنان برای گسترش اسلام آمریکایی، گفت: برای مقابله با این توطئه دشمن بایستی اقدامات ما براساس اعتقاد باشد تا بر اساس وعده الهی پیروزی از آن ما باشد.