به گزارش خبرگزاری مهر، این برای نخستین بار است که در ایران، جشنوارهای با موضوع فیلم و عکسهای علمی برپا خواهد شد.
جشنواره فیلمهای علمی اهواز سه بخش دارد و برگزارکننده آن دانشگاه شهید چمران است. خسرو نشان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران دبیری این رویداد را به عهده دارد.
مسابقه بینالملل، خارج از مسابقه و جنبی سه بخش این جشنواره هستند که هرکدام شاخههای مختلفی را در بر میگیرند.
محمد اطبایی دبیر هنری و امور بینالملل این جشنواره میگوید که در جلسات مختلف و پس از مشورت با هنرمندان و چهرههای برجسته سینمای کشور، بخشهای مختلف این جشنواره را با توجه به نیاز علمی، نیاز سینما و نیاز مردم طبقهبندی کردیم.
بخش مسابقه این جشنواره 7 شاخه دارد و در بخش جنبی آنهم کارگاهها و سمینارهای مختلفی برگزار میشود.
شهرام مکری کارگردان فیلم «ماهی و گربه» یکی از سینماگرانی است که در ایام برپایی جشنواره یک کارگاه کارگردانی در اهواز برپا خواهد کرد. کارگاه فیلمنامه نویسی جشنواره را هم شادمهر راستین برگزار میکند.
فیلمهای این جشنواره در تالارهای مختلف دانشگاه شهید چمران و سالنهای سینمای شهرهای اهواز و آبادان به نمایش گذاشته میشود.
بخش عکس این جشنواره هم دربرگیرنده 7 گرایش مختلف است که یکی از آنها بخش ویژه هنری است.
در این بخش عکسهایی از ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، ابراهیم حقیقی و رضا کیانیان به نمایش گذاشته خواهد شد.
نخستین جایزه عکس علم و فناوری دانشجویی، نجوم و تاریخ از دیگر شاخههای بخش عکس این رویداد هنری است.
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