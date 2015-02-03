جنگ های جهانی نتیجه تفکرات الحادی و مدرنیته بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمدعلم الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان ستادهای نماز جمعه خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر دشمنان نظام و ضد انقلاب‌های خارج‌نشین دست به دست هم داده تا این گونه تبلیغ کنند که انقلاب اسلامی جریانی به حق نبوده و کودتایی ظالمانه بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موج گسترده و تبلیغاتی عظیمی توسط دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی از طرف استکبار به راه انداخته شده است ادامه داد: استکبار و دشمنان نظام با استفاده از دستگاهای تبلیغاتی از جمله هالیوود سعی در القای باور های نادرست از اسلام در اذهان مردم جهان دارند.

وی بیان کرد: ضدانقلاب های خارج نشین و در آن سوی مرز ها در حال حاضر با کمک دستگاه های تبلیغاتی به گونه ای حکومت شاه و انقلاب اسلامی را معرفی می کنند که گویی انقلاب کودتایی ظالمانه و جریانی ناحق بوده است.

امام جمعه مشهد گفت: در این راستا و به منظور القای این تفکر هالیوود و رسانه های فارسی زبان فعال شده و هر روز به طرق مختلف حکومت ستمشاهی را قربانی معرفی می کنند و سعی در تطهیر جنایات رژیم طاغوت دارند.

مسئولان تنها نباید به خاطره گویی اکتفا کنند

عضو خبرگان رهبری در جمع مسئولان ستادهای نماز جمعه خراسان رضوی با بیان اینکه آگاه سازی و انتقال ارزش های انقلاب و اسلام به نسل جوان بسیار ضروری و حائز اهمیت است ادامه داد: در حال حاضر جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله به عنوان بدنه فعال جامعه و به دلیل اینکه هیچ یک از انها انقلاب را ندیده اند لذا در معرض افکار مسموم رسانه های استکباری قرار دارند.

وی خطاب به مسئولان ستاد های نماز جمعه گفت: برای انتقال ارزش ها به نسل جوان نباید تنها به بیان خاطرات اکتفا کرد.

امام جمعه مشهد افزود: زمانی که جوان ما جز انقلاب اسلامی، انقلاب دیگری را ندیده باشد به طور مستمر این سئوال در ذهنش تکرار می شود که از کجا معلوم که این راه بهترین راه بوده است.

وی تاکید کرد: مسئولان وقتی می خواهند انقلاب را به تصویر بکشند فقط خاطره می گویند و جریانات دوران ستمشاهی را تبیین می کنند در حالی که نسل فعال جامعه غیر از نظام انقلابی چیز دیگری را ندیده است و سوالات زیادی در ذهن خود دارد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: تجدید خاطره دوران انقلاب برای نسل دوران انقلاب خوب است اما باید به گونه ای باشد که برای انها جاذبه داشته باشد.

وی با اشاره به پخش یک فیلم سینمایی با نام «ترن» در دهه فجر گفت: به طور مثال این فیلم چه جاذبه ای دارد و چه نکته مهمی را بیان می کند و ایا می تواند زمان طاغوت را به درستی برای جوانان بازخوانی کند؟

وی یاداور شد: باید برای جوانان تبیین کرد که دین اسلام در زمان طاغوت زندانی شده بود و موج اسلامی که امروز در دنیا جاری و بلند شده است به دلیل همین پیام انقلاب است.

ایت الله علم‌الهدی با تاکید بر اینکه نمازهای جمعه باید به گونه ای باشد که جوانان و نسل سوم انقلاب نیز شعارهای ضد استکبار و ماهیت نماز را درک کنند افزود: ستادهای نماز جمعه باید با استفاده از اهل ذوق و ادبیات مبادرت به طراحی شعارهای نو به منظور تبیین ماهیت انقلاب اسلامی برای جوانان کنند.