موفقیت نماینده کاراته کشورمان با هدایت مربی قمی در مسابقات امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات جایزه بزرگ صد هزار دلاری الاهلی امارات که با حضور کاراته کاهای نزدیک به سلام۵۰ تیم امروز به پایان رسید، تیم دانشگاه آزاد در مجموع دو بخش مردان و زنان و در رده سنی بزرگسالان و جوانان به عنوان پنجمی دست یافت.

مجید عبدالحسینی که چندی پیش به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته زیر ۲۱ سال جمهوری اسلامی ایران توانست به عنوان نایب قهرمانی کاراته آسیا در کشور مالزی به دست آورد و تیم کاراته دانشگاه آزاد که عنوان نایب قهرمانی سال گذشته را در اختیار دارد، برای سومین بار به نمایندگی از ایران در این دوره از رقابت‌ها با هدایت مجید عبدالحسینی شرکت کرد و توانست عنوان نایب قهرمانی کومیته تیمی را بدست آورد.

در جدول رده بندی این مسابقات تیم مصر با ۱۶ مدال طلا، ۱۴ نقره و ۱۸ برنز در مکان نخست ایستاد، امارات میزبان بازی‌ها با ۱۴ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۲ برنز دوم شد، عربستان با ۶ مدال طلا، ۴ نقره و ۸ برنز در جای سوم قرارگرفت و ایتالیا با ۴ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.



تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم با کسب۳ مدال طلا، ۷ نقره و ۸ برنز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد در حالی که مدالهای کسب شده در این مسابقات را در وزن۸۴-کیلوگرم مهدی سلطانی مدال طلا و علی فداکارمدال نقره، در وزن ۶۱-کیلوگرم رزیتا علیپور مدال طلا در وزن۶۰-کیلوگرم هامون درفشی‌پور مدال نقره و در وزن ۶۸+کیلوگرم حمیده عباسعلی با مدال نقره تشکیل دادند.

ه غیر از نفرات تیم دانشگاه آزاد در این رقابت‌ها عارف فرهادی و کوشا تیموری ۲ کاراته کای کشورمان بودند که مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را بر گردن آویختند.

مربی مطرح و سر‌شناس کاراته قم بعد از اینکه در دو دهه حضور در تیم ملی کاراته ایران توانست ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز از رقابتهای قهرمانی آسیا و ۷ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز از رقابتهای معتبر جهانی در آلبوم افتخارات قهرمانی ملی خود ثبت کند، در دوران مربیگری نیز موفق بوده و توانسته در تمامی رده‌های ملی به عنوان مربی و سرمربی نقش به سزایی در موفقیت کاراته کشور داشته باشد.