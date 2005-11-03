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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۶

در ادامه فشارهاي واشنگتن ؛

آمريكا خواستار تصويب قطعنامه ديگري بر ضد سوريه شد

آمريكا كه فشارهاي فراوانش بر اعضاي شوراي امنيت منجر به تصويب قطعنامه 1636 شد، با تكرار اتهامات خود به اينكه سوريه هنوز نيروهاي خود را از خاك لبنان كاملا خارج نكرده است،خواستار تصويب قطعنامه شديدتري بر ضد دمشق شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز اعلام كرد: نماينده آمريكا درسازمان ملل خواهان تصويب قطعنامه ديگري در سازمان ملل به منظور اعمال فشار بر سوريه براي خروج ماموران اطلاعاتي كه ممكن است هنوز در لبنان داشته باشد و قطع ارسال تسليحات به شبه نظاميان شد.

تري رود لارسن رئيس كميته تحقيق سازمان ملل درباره عقب نشيني سوريه ازلبنان در گزارشي اظهارداشت : سوريه تمام نيروهاي خود را از لبنان خارج كرده است اما كسي نمي تواند مطمئن باشد كه آيا ماموران اطلاعات اين كشوردر لبنان باقي مانده اند يا نه ؟

وي همچنين در اين گزارش خاطر نشان كرد كه تسليحات هنوزهم براي شبه نظاميان فلسطيني و لبناني ارسال مي شود .

جان بولتون نماينده  آمريكا در سازمان ملل گفت : اگر من يك ماليات دهنده سوري بودم و فعاليت هاي اطلاعاتي نيز قابل رويت بود ، تقاضاي پس گرفتن پولم را مي كردم . بنابراين هنوز سوالات بي جوابي باقي مانده است .

وي با اشاره به تصويب قطعنامه 1559 كه در سپتامبر سال 2004 به تصويب رسيد و خواستار خروج تمام نيروهاي خارجي از لبنان و انحلال گروه هاي شبه نظامي شد، افزود: من (تصويب) قطعنامه ديگري رابراي اجراي كامل قطعنامه 1559 ضروري مي دانم .

نماينده آمريكا تصريح كرد كه چنين قطعنامه اي براي چندين هفته تدوين نخواهدشد . نتيجه قطعنامه 1559 اين بود كه لبنان بايد تماميت ارضي و حاكميت كامل خود را دوباره بدست آورد اما اين نتيجه هنوز محقق نشده است .

شايان ذكر است ، شوراي امنيت دوشنبه هفته جاري تحت فشارهاي آمريكا قطعنامه 1636 را بر ضد سوريه به تصويب رساند كه از اين كشور خواست به طور كامل و غير مشروط با تيم بين المللي تحقيق همكاري كند و مظنونان رابازداشت كند.

 

کد مطلب 248580

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