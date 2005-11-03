آمريكا خواستار تصويب قطعنامه ديگري بر ضد سوريه شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز اعلام كرد: نماينده آمريكا درسازمان ملل خواهان تصويب قطعنامه ديگري در سازمان ملل به منظور اعمال فشار بر سوريه براي خروج ماموران اطلاعاتي كه ممكن است هنوز در لبنان داشته باشد و قطع ارسال تسليحات به شبه نظاميان شد.

تري رود لارسن رئيس كميته تحقيق سازمان ملل درباره عقب نشيني سوريه ازلبنان در گزارشي اظهارداشت : سوريه تمام نيروهاي خود را از لبنان خارج كرده است اما كسي نمي تواند مطمئن باشد كه آيا ماموران اطلاعات اين كشوردر لبنان باقي مانده اند يا نه ؟



وي همچنين در اين گزارش خاطر نشان كرد كه تسليحات هنوزهم براي شبه نظاميان فلسطيني و لبناني ارسال مي شود .



جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت : اگر من يك ماليات دهنده سوري بودم و فعاليت هاي اطلاعاتي نيز قابل رويت بود ، تقاضاي پس گرفتن پولم را مي كردم . بنابراين هنوز سوالات بي جوابي باقي مانده است .



وي با اشاره به تصويب قطعنامه 1559 كه در سپتامبر سال 2004 به تصويب رسيد و خواستار خروج تمام نيروهاي خارجي از لبنان و انحلال گروه هاي شبه نظامي شد، افزود: من (تصويب) قطعنامه ديگري رابراي اجراي كامل قطعنامه 1559 ضروري مي دانم .



نماينده آمريكا تصريح كرد كه چنين قطعنامه اي براي چندين هفته تدوين نخواهدشد . نتيجه قطعنامه 1559 اين بود كه لبنان بايد تماميت ارضي و حاكميت كامل خود را دوباره بدست آورد اما اين نتيجه هنوز محقق نشده است .



شايان ذكر است ، شوراي امنيت دوشنبه هفته جاري تحت فشارهاي آمريكا قطعنامه 1636 را بر ضد سوريه به تصويب رساند كه از اين كشور خواست به طور كامل و غير مشروط با تيم بين المللي تحقيق همكاري كند و مظنونان رابازداشت كند.