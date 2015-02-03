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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۰۷

عرب مقصودی:

۱۹۰۰ روستای مازندران قابل گازرسانی هستند

۱۹۰۰ روستای مازندران قابل گازرسانی هستند

تنکابن - مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به بهره مندی ۸۵ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز افزود: در حال حاضر یکهزار و ۶۰۸ روستا از مجموع یکهزار و ۹۱۳ روستای قابل گازرسانی، گاز دار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی عصر سه شنبه در مراسم گازرسانی به ۹ روستای تنکابن، ۴۹ شهر از مجموع ۵۸ شهر مازندران را بهره مند از نعمت گاز عنوان کرد و گفت: این رقم، بیش از ۹۹ درصد خانوار شهری استان را شامل می شود.

عرب مقصودی ادامه داد: پروژه گازرسانی به چهار شهر دیگر استان مازندران نیز در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: ۱۰۳ جایگاه CNG و حدود ۶۵۰ مصرف کننده صنعتی عمده در مازندران تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

عرب مقصودی در ادامه با اشاره به پروژه گازرسانی به ۹ روستای تنکابن، اظهار کرد: با گازرسانی به این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، ۵۹۱ خانوار روستایی شهرستان، از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی مقدار انشعاب مورد نیاز برای گازرسانی به ۹ روستای تنکابن را ۵۵۶ انشعاب عنوان کرد و گفت: برای گازرسانی به این روستاها، بیش از ۳۶ هزار متر شبکه اجرا شده است.

عرب مقصودی اعتبار هزینه شده در ۹ روستای فوق الذکر را بیش از ۲۴ میلیارد ریال دانست و افزود: سرانه هر خانوار برای گازرسانی به روستاهای مذکور ۴۱ میلیون ریال می باشد.

گفتنی است همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، مردم روستاهای حاتم سرا، بندبن، لات سی مشته، سفیداب، علی آباد، کوتی بازار، دینارسرا، کنسکو و کوهسار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

کد مطلب 2485800

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