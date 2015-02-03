کشف ۴۸ کیلوگرم تریاک با طعم خیار

سرهنگ "محمد بخشنده" رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : در تحقیقات و تعامل بین پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و استان خراسان مشخص شد ۲ قاچاقچی موادمخدر به نام های "ع" و "ر" با یک دستگاه کامیون از شرق کشور مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به تهران منتقل کرده و قصد توزیع آن را به صورت خرده فروشی دارند.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و دستور بازداشت متهمان صادر شد؛ ماموران با کنترل محورهای مواصلاتی موفق شدند خودرو مذکور را در محدوده میدان میوه و تره بار جنوب تهران شناسایی کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت:پلیس طی یک عملیات ضربتی، متهمان را دستگیر و در بازرسی از خودروی آنها ۴۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در ۱۳ لوله پلیکا درون بسته های "خیار" کشف کردند؛ متهمان در بازجویی های پلیسی به جرایم خود اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.