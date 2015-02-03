استفاده از باورهای دینی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین افشار مقدم ظهر سه شنبه در همایش خانواده سالم که با حضور جمعی از مسئولان در سالن تربیت معلم شهید رجایی برگزار شد اظهارداشت: امروزه اعتیاد پشت درب همه منازل مردم ومسئولان لانه کرده و هیچکس از آسیب های آن در امان نیست.

وی افزود: یکی از دستگاهها که در کاهش آسیب ها نقش مهمی دارد بهزیستی است که مهمترین رویکرد آن جلوگیری از بالارفتن آمار آسیب های اجتماعی است.

این مسئول بیان کرد: سازمان بهزیستی متولی رسیدگی به جامعه هدف است که بخشی مستعد دریافت آسیب بوده و یا آسیبی برای آنها رخ داده و برخی در معرض آسیب جدی هستند که باید برای همه آنها برنامه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در گذشته شاید مهمترین برنامه بهزسیتی در زمینه آسیب جسمی بود اما امروز معلولیت ها اجتماعی است که جوانان در این راستا قرار دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

این مسئول یادآورشد: با داشتن ظرفیت جوان جامعه اسلامی اما متاسفانه آسیب های اجتماعی جامعه مانند اعتیاد، طلاق و خشونت مسئولان را نگران کرده است.

وی گفت: از آنجا که در آسیب های اجتماعی نگاه ما فراگیر نبوده و مطابق با واقعیت ها نیست و آلوده به تعارف شده و در واقع این آسیب ها را جدی نگرفته ایم لذا مشکلات همچنان باقیست.

افشار بیان کرد: از مسئولان باید پرسید آیا به همان میزان که نگران ترافیک هستیم به فکر کارتن خواب ها و فقرای جامعه نیز هستیم و در حالی که آسیب های اجتماعی موضوعی جدی است و برای حل آن همه باید دست به دست هم دهند ایا متمرکز عمل می کنیم یا درگیر آمار و ارقام و مسائل دیگر شده ایم.

این مسئول اظهارداشت: باید از داشته های دینی و اندیشه های بزرگان و دیدگاههای کارشناسی یرای کاهش آسیب ها استفاده کرده و با جدیت در این مسیر حرکت کنیم.

قاسمی: جوانان فرصت و حلال مشکلاتند

در ادامه این نشست مهران قاسمی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین اظهارداشت: امروز، روز انقلاب اسلامی و جوانان است و تاریخ معاصر ایران نمودهای اساسی منبعث شده از جوانان است و در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی این حضور جوانان دیده می شود.

مهران قاسمی افزود: شهدای هسته ای ما نیز نشان دادند اگر به جوانان توجه شود می توانند بسیاری از مسائل را حل کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید باور کنند که جوانان مسئله نیستند بلکه راه حل هستند، جوانان تهدید و چالش نیستند بلکه فرصت هستند و اگر به آنها توجه شود مکیئتوانیم از ظرفیت آنها برای کاهش آسیب های اجتماعی بهره مند شویم.

قاسمی بیان کرد: در شرایطی که در روز جوان هستیم اما هیچ رسانه ای به جوان اهمیت نمی دهد و فقط به شعار بسنده کرده ایم و از این ظرفیت و قابلیت بخوبی استفاده نکرده ایم.