عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین ظهر سه شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، شورای اداری و هیئت امنای این منطقه آغاز شد.

فاز اول این عملیات با زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۷ بهمن ماه به تصویب رسیده است.

همچنین سازمان همیاری های شهرداری استان کرمانشاه به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی انتخاب شد.

حبیب الله دباغ با بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی در وزارت کشور، مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی کشور، علی محمد علی خان زاده از مدیران ارشد شهرسازی و توسعه عمرانی کشور، مجتبی نیک کردار معاون استانداری کرمانشاه و حضرتی مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری استان کرمانشاه اعضای هیئت امنای منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین هستند.