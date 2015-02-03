کلنگ فرماندهی انتظامی شرق استان تهران بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر و با حضور سردار حسین اشتری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران، مدیران و مسئولان اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی کلنگ ساختمان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران بر زمین زده شد.

به گفته مسئولان شهرداری ورامین، زمینی که به نیروی انتظامی شرق استان تهران اختصاص یافته در جای مناسبی قرار داشته و بیش از 6 هکتار از این زمین سهم نیروی انتظامی است و کمیسیون ماده 5 استانداری تهران تغییر کاربری زمین مورد توافق را از فضای سبز به نظامی تأیید کرد.

نیروی انتظامی شرق استان تهران بر اساس نیاز این منطقه تأسیس شد

سردار سیروس فتحی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران در سال 90 به همت نیروی انتظامی و با پیگیری مسئولان محلی در ورامین مستقر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: تا پیش از سال 90، نیروی انتظامی در سطح استان تهران به دو نیروی انتظامی تهران بزرگ، مخصوص پایتخت و نیروی انتظامی شهرستان های استان تهران تقسیم شده بود که با جدا شدن کرج و تشکیل استان البرز و با حمایت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی ویژه شرق و غرب استان تهران با هدف خدمت رسانی گسترده تر به شهروندان ایجاد شد.

وی ادامه داد: با استقرار فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در ورامین، بحث ساختار سازی و احداث و تأمین مکان های مناسب برای فعالیت های پلیس از جمله اقداماتی بود که در دستور کار نیروی انتظامی شرق قرار گرفت.

پلیس های تخصصی در سطح شرق استان تهران فعال هستند

سردار فتحی اضافه کرد: اگرچه در تأمین زمین مورد نیاز فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأخیر صورت گرفت اما با پیگیری انجام شده زمینی برای احداث ساختمان این فرماندهی پیش بینی شد که امروز با حضور جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، کلنگ آن بر زمین خورد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون 26 معاونت و پلیس تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی شرق استان تهران مستقر هستند که مردم منظقه شرق استان با مراجعه به این مراکز، کارهای اداری خود نظیر دریافت و یا تعویض گذرنامه، کارهای نظام وظیفه، تعویض پلاک و دهها خدمت دیگر را انجام می دهند.

وی بیان داشت: تلاش نیروی انتظامی شرق استان تهران آن است که پلیس ها و معاونت های تخصصی در یک مجموعه و در مکان مناسب تری استقرار پیدا کنند که با تکمیل ساختمان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران که امروز کلنگ آن بر زمین زده شد می توان شاهد حل مشکلات در این زمینه باشیم.

سردار فتحی یادآور شد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته و همت مأموران نیروی انتظامی شرق استان تهران مردم از عملکرد این فرماندهی رضایت دارند که این موضوع سبزپوشان ناجا را برای ادامه فعالیت مصمم تر از گذشته می کند

گفتنی است نیروی انتظامی شرق استان تهران از تیرماه سال 90 بر اساس دستور العمل فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست های مکرر مردمی ایجاد شد و طی سه سال گذشته با استقرار فرماندهی و معاونت های انتظامی ویژه شرق استان تهران، رضایتمندی مردم نسبت به میزان امنیت و نظم عمومی در این منطقه افزایش چشمگیری پیدا کرد و نظرسنجی های صورت گرفته حکایت از این موضوع دارد