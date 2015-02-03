به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان دقایقی پیش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: سپاهان و فولاد برازنده نام اف سی هستند و امیدوار هستم تا قبل از شروع سال 2022 تمام لیگ اف سی شوند.
وی با بیان اینکه سپاهان از سال 81 تغییرات بزرگی کرده و این را مدیون مدیران خود است، تصریح کرد: سپاهان در این مدت عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و در حال حاضر قطب سوم فوتبال ایران است.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه از نظر فنی بازی خوبی در پیش داریم بیان کرد: در لیگ برتر مثل پارسال، تیمهای نخست نزدیک هستند و این مسئله کیفیت همه بازیها را بالا میبرد.
وی با بیان اینکه فرکی مربی شایستهای است و من شاگرد او بودهام، اظهار داشت: ما برای ارائه یک بازی زیبا به اصفهان آمدهایم تا از این تیم امتیاز کسب کنیم و تلاش میکنیم که در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
سرمربی تیم نفت تهران با اشاره به بازی خود در رقابتهای آسیایی تصریح کرد: ما برای بازی 28 بهمن خود نیاز به حمایت داریم زیرا تیم ما هواداری ندارد اما هواداران تیمهای دیگر در آزادی از ما حمایت کنند زیرا نخستین بازی ما در آسیا است و کار سختی در پیش داریم.
وی افزود: تیم الجیش 45 میلیارد تومان خرج کرده و مهاجم جدیدی جذب کرده که شهروند قطری شده اما با توجه به اینکه تفاوت بین لیگ خودمان و عربی را میدانیم، تلاش خود را برای کسب نتیجه در مسابقه به کار میگیریم.
منصوریان گفت: وحید امیری و علی قربانی در بازی فردا محروم هستند و ویکروم و ایمان مبعلی در این مسابقه مصدوم هستند.
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