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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

در اعتراض به تظاهرات صهيونيست‌ ها در برابر سفارت ايران در رم؛

تجمع دانشجويان ايراني در مقابل سفارت ايتاليا آغاز شد

تجمع دانشجويان ايراني در مقابل سفارت ايتاليا آغاز شد

تجمع دانشجويان ايراني در اعتراض به تظاهرات صهيونيست‌ هاي ايتاليا در مقابل سفارت ايران در رم، در برابر نمايندگي اين كشور در تهران از دقايقي پيش آغاز شده و هر لحظه بر تعداد دانشجويان معترض افزوده مي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، صدها نفر از دانشجويان تشكل ها و دانشگاههاي مختلف تهران از دقايقي پيش در مقابل سفارت ايتاليا واقع در خيابان نوفل لوشاتو تهران تجمع كرده اند تا اعتراض خود را نسبت به برگزاري راهپيمايي جمعي از صهيونيست هاي ايتاليا در مقابل سفارت ايران در رم ، به گوش نمايندگان دولت ايتاليا برسانند.

دانشجويان با حمل تصاويري از شهيد ادواردو آنيلي در اين تجمع ، اعتراض خود را نسبت به سكوت ايتاليايي ‌ها در ارتباط با مسلمان و شيعه بودن اين وارث خانواده ثروتمند ايتاليايي و نيز بسته شدن پرونده قتل او به علت نفوذ صهيونيست ها اعلام خواهند كرد.
 
بنابر اين گزارش، در اين تجمع كه تا ظهر امروز به طول خواهد انجاميد برخي از دانشجويان به ارائه ديدگاههاي خود در مورد حمايت دولت ايتاليا از صهيونيسم و نيز رويه اين دولت در برخورد با پرونده هسته اي كشورمان خواهند پرداخت.

دكتر قديري ابيانه كارشناس مسائل استراتژيك و رابط مطبوعاتي سابق سفارت ايران در ايتاليا به همراه تني چند از دانشجويان عضو انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اين كشور نيز در اين مراسم حضور دارند.

کد مطلب 248582

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