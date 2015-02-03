  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۵۹

اخبار سودان؛

ربوده شدن دو خلبان روس/برکناری رئیس سازمان رادیو و تلویزیون

ربوده شدن دو خلبان روس/برکناری رئیس سازمان رادیو و تلویزیون

ربوده شدن دو خلبان روس در دارفور و برکناری رئیس سازمان رادیو و تلویزیون سودان از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، خلف الله القریش رئیس سازمان رادیو و تلویزیون این کشور را برکنار کرد.

منابع سودانی به دلایل برکناری القریش اشاره نکردند.

از سوی دیگر سفارت روسیه در خارطوم با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دو خلبان روسی از سوی افراد مسلح در دارفور ربوده شده اند و در حال حاضر همکاری با دولت سودان و یونامید برای آزادی دو خلبان ادامه دارد.

شایان ذکر است که افراد مسلح چند روز قبل دو خلبان روس را در شهر زالنجی در استان دارفور در غرب سودان ربوده و به مقصد نامعلومی انتقال دادند.

خبر دیگر اینکه عبدالمحمود عبد الحلیم سفیر سودان در قاهره با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب برخی موضوعات از جمله موضوع یمن را مورد رایزنی قرار داد.

کد مطلب 2485822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها