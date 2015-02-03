ربوده شدن دو خلبان روس/برکناری رئیس سازمان رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، خلف الله القریش رئیس سازمان رادیو و تلویزیون این کشور را برکنار کرد.

منابع سودانی به دلایل برکناری القریش اشاره نکردند.

از سوی دیگر سفارت روسیه در خارطوم با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دو خلبان روسی از سوی افراد مسلح در دارفور ربوده شده اند و در حال حاضر همکاری با دولت سودان و یونامید برای آزادی دو خلبان ادامه دارد.

شایان ذکر است که افراد مسلح چند روز قبل دو خلبان روس را در شهر زالنجی در استان دارفور در غرب سودان ربوده و به مقصد نامعلومی انتقال دادند.

خبر دیگر اینکه عبدالمحمود عبد الحلیم سفیر سودان در قاهره با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب برخی موضوعات از جمله موضوع یمن را مورد رایزنی قرار داد.