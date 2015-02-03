استفاده از منابع انسانی و طبیعی باعث توسعه یافتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور عصر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه منطقه ای نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار تاکید کرد: زنان به عنوان نیمی از جامعه همیشه در کنار مردان رسالت خود را به بهترین شکل انجام داده اند از حفظ کیان خانواده تا حضور در دفاع مقدس که دوشا دوش در کنار رزمندگان جنگیدند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف توسعه برقرار شده و معنی واقعی توسعه این است که بتوانیم از تمامی امکانات خود استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس تصریح کرد: هر کشوری که میزان برخورداری از منابع طبیعی و انسانی بیشتری را دارد توسعه یافته می خوانند و کشوری که از منابع استفاده نکند توسعه یافته نیست.

کدخداپور یادآور شد: دلیل پیشرفت کشور ژاپن، بردن تولید به خانواده ها بود بنا بر این باید فرصتی فراهم شود که توانایی زنان را در خانواده به ظهور برسانیم.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در دهه فجر سال جاری ۱۳ طرح صنعتی با اعتباری بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و اشتغال ۶۰۰ نفر راه اندازی می شود.

علی همتی افزود: طی یکسال گذشته ۲۶۷ پروانه صادر شده به بهره برداری رسید که اشتغال چهار هزار و ۳۲ نفر را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: در بخش بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی شیراز رویداد مهمی است که به طور حتم می تواند در توسعه اقتصادی و حضور بخش خصوصی تاثیر گذار باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: ۴۸ نفر به عنوان کاندیدای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده اند که ۱۸ اسفند نیز انتخابات انجام خواهد شد.