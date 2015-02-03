بی توجهی دولت به مراکز دینی جای گلایه دارد/کمبود آب مهمترین مشکل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر امام جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در آستانه سفر رئیس جمهور به اصفهان در پاسخ به این سوال که به نظر شما مشکلات استان اصفهان چه مسائلی است، گفت: مهم ترین مشکل استان که به دولت قبل نیز و به این دولت گفته شده و باز هم تذکر می دهیم مسئله کمبود آب است.

وی افزود: این مشکل به دلیل کمبود بارندگی نبوده و دلیل آن این است که اینکه اصفهانی‌ها در گذشته جمعیت کمتری نسبت به الان داشتند و بنابراین از آب زاینده رود کمتر استفاده می‌شده اما اکنون آب شرب نزدیک ۵ میلیون نفر جمعیت از اصفهان است.

امام جمعه اصفهان با اعتقاد بر اینکه دولت ها باید به فکر انتقال آب به اصفهان باشند، تصریح کرد: پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از سو استفاده‌ها باید شورای آب منطقه‌ای بین اصفهان و چهار محال و بختیاری تشکیل شود تا برنامه ریزی کنند که مردم تمام استان‌ها به خوبی از آب استفاده کنند.

وی با بیان اینکه البته در رابطه با حوزه و مسائل مذهبی و دینی نیز به دولت تذکر می‌دهیم، بیان داشت: ۳۵ سال از انقلاب گذشته و اصفهان مصلی ندارد و نمازگزاران جمعه هر هفته و در طول سال با مشکلات متعدد رفت و آمد، پارکینگ سرما ، گرما و بارندگی مواجه هستند و ما در زمستان به دلیل سرمای مسجد امام(ره) در میدان و در فضای باز نماز می‌خوانیم در حالی که استان اصفهان به اندازه ۱۰ تا ۱۶ استان به دولت مالیات می‌دهد، اگر دولت به مصلی نظر نداشته باشد درست نیست.

آیت‌الله طباطبائی‌نژاد بیان کرد: هنوز از حسینیه‌ها، مساجد و مراکز دینی و مذهبی مانند حوزه‌های علمیه مالیات و عوارض می‌گیرند و آب و برق آنها مجانی نیست در حالی که در تمام دنیا آب و برق مراکز مذهبی مجانی است البته در دولت قبل با من صحبت کردند و اشتراک مساجد مجانی شد اما مصارف آن هنوز مجانی نیست و در حالی که برق پارک‌ها به عنوان مرکز عمومی مجانی است اما برق مساجد که محل عبادت عموم است مجانی نیست.

وی ادامه داد: برخی مساجد به من گفتند که ۷۰۰ هزار تومان پول برق برای آنها آمده در حالی که مسجد محل عبادت است و عموما دولت باید برق و آب مراکز دینی و عمومی را مجانی کند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه ما در ساخت و ساز مدارس علمیه مشکل داشته و برای روحانیونی که به شهرها و روستاها برای تبلیغ می‌روند خانه عالم نداریم، اظهار کرد: دولت ردیفی برای ساخت خانه‌ عالم نگذاشته است .

وی افزود: برخی جاها مسجد را به صورت نیمه ساز ساخته و رها کردند چرا که پولی برای تکمیل آن ندارند در حالی که در اکثر کشورهای اسلامی دنیا اگر مردم مسجدی را شروع کنند دولت‌ها برای اتمام آن کمک می‌کنند و شما ترکیه لاییک را ببینند که علاوه بر این مساجد آنها کنتر ندارد و در سوریه و کشورهای عربی نیز همین گونه است اما هیچ کدام از دولت‌ها نه برای عمران و نه برای آب و برق به مساجد و مراکز دینی کمکی نکردند .

آیت‌الله طباطبائی‌نژاد گفت: من به دولت قبل نیز اینها را گفتم که سبب شد اشتراک مسجد را مجانی کردند اما مصرف را خیر و همین طور که برای ساخت دانشگاه‌هاپول می‌دهیم که کار درستی بوده و باید بدهیم برای ساخت مراکز مذهبی و حوزه‌ها نیز باید پول بدهیم.

وی در پایان بیان داشت: ما نزدیک به ۱۰ حوزه داریم که احتیاج به ساخت و ساز دارد که در دولت نهم و دهم ردیفی را برای این موضوع گذاشتند که هنوز هم این ردیف وجود داشته اما ما توقع داریم که ردیف آن را بیشتر کنند.