هئیت های استانی بازوان فدراسیون درراستای توسعه ورزش بسکتبال هستند

به گزارش خبرنگار، رمضانعلی دولو بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان کردستان داشت: استان کردستان در رشته ورزشی بسکتبال یکی از استان های سرآمد کشور است.

وی افزود: استفاده از پتانسیل های و ظرفیت های استان در راستای توسعه و ترویج این رشته ای ورزشی باید اولویت کاری هئیت باشد.

سرپرست فدراسیون بسکتبال بیان کرد: هئیت های شهرستانی باید فعال شوند و رده های سنی پایه با کمک و تعامل مناسب با آموزش و پرورش برای حضور در عرصه های ملی و بین المللی تقویت شوند.

دولو یادآور شد: ظرفیت مناسب آموزش و پرورش در زمینه نیروی انسانی برای ورزش بسکتبال فرصتی مناسبی برای توسعه و تقویت این رشته ورزشی دانست.

وی ادامه داد: فدراسیون با تعامل وزارت ورزش و جوانان به دنبال ارزیابی هئیت های استانی است و نتیجه ای این ارزیابی ها جذب اعتبارات مناسب را به دنبال دارد.

سرپرست فدراسیون بسکتبال گفت: تعیین و انتصاب مسئولان کمیته ‌های استعدادیابی و توسعه ورزش همگانی در هیئت بسکتبال استان کردستان توسط رئیس هیئت ضروری است و می تواند در ارزیابی عملکرد این هیئت نقش بسزایی ایفا کند.

دولو اظهار داشت: نگاه یکسان به وضعیت بسکتبال بانوان و مردان در استان کردستان ضروری است و می تواند در درخشش ملی پوشان کشور در عرصه های بین المللی تاثیر گذار باشد.

وی افزود: در حال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی با کمبود اعتبارات مواجه است و رئیس هیئت استان باید خود در راستای یافتن حامیان مالی تلاش کند و تنها منتظر کمک از سوی فدراسیون و یا اداره‌ کل ورزش و جوانان کردستان نباشد.

سرپرست فدراسیون بسکتبال بیان کرد: فدراسیون آمادگی لازم را برای برگزاری کلاس‌ های داوری و مربیگری با هدف ارتقای سطح دانش فنی مربیان و داوران کردستانی دارد.

وی در پایان گفت: رئیس جدید هیئت بسکتبال کردستان باید ابتدا سمت و جایگاه رقیب خود در انتخابات امروز مجمع را مشخص کرده و از وجود وی در هیئت استفاده کند تا من حکم وی را امضا کنم.