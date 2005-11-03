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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۵۳

عدم پرداخت فطريه مانعي براي ارتقاء معنويت در جامعه است

عدم پرداخت فطريه مانعي براي ارتقاء معنويت در جامعه است

رئيس نمايندگي مركز جهاني علوم اسلامي در خراسان رضوي با اعلام اينكه فطريه در حكم بيمه اموال و جسم انسان است، تأكيد كرد: پرداخت فطريه ارتقاء معنويت در جامعه را موجب خواهد شد .

حجت الاسلام مهدوي مهر رئيس نمايندگي مركز جهاني علوم اسلامي در خراسان رضوي با اعلام اين مطلب به خبرنگار دين وانديشه "مهر" در مشهد گفت : فطريه در حكم بيمه اموال و جسم انسان است و همانند زكات باعث رشد و نمو معنويت در جامعه مي شود .

وي اظهار داشت: مؤمنين هرسال در روز عيد فطر با پرداخت زكات فطريه باعث ايجاد روحيه معنوي، زهد و عدم وابستگي به دنيا مي شوند .

وي در مورد آثار اجتماعي فطريه گفت: توجه به محرومين و اقشار كم درآمد و نيز ايجاد الفت ومحبت بين اغنيا، فقرا و اقشارآسيب پذير خواهد شد ، چنانچه افراد جامعه خود را موظف به پرداخت زكات نمايند بسياري از مسائل و مشكلات عمومي جامعه بخوبي حل شده و فقر نيز از جامعه محو خواهد شد.

حجت الاسلام مهدوي مهر افزود: مي توان فطريه را به مستحقهاي مقيم ديگر شهرها نيز داد ولي اگر در شهر محل اقامت خود پرداخت كنند تا در همان مكان صرف وخرج شود، بهتر است .

رئيس نمايندگي مركز جهاني علوم اسلامي يادآور شد: پرداخت فطريه بايد بگونه اي باشد كه بدست مستحقين واقعي برسد و چنانچه شناختي از اين افراد نداريم مي بايست اين وظيفه را به ارگانهاي ذيربط محول شود .

وي گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نهادهاي متولي امر در اين مورد بيشتر شده اند و مي توان فطريه را به دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري و دفاتر ائمه جمعه و نيز كميته امداد پرداخت كرد.

مهدوي مهر در پايان خاطر نشان ساخت : براي اينكه فرهنگ پرداخت فطريه بدرستي در جامعه اشاعه پيدا كند بايد در جهت قبول اين فرهنگ عمومي تبليغات رسانه اي و ديني بيش از حد موجود و فعلي باشد زيرا غفلت بخشي از اقشار جامعه از اين موضوع باعث مي شود تا متقابلا بخشي از نيازمندان جامعه از دريافت فطريه محروم بمانند .

کد مطلب 248584

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