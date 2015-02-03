تشکیل کمیته ویژه برای بدهکاران بانکی/ فاصله ایران وغرب کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سران قوا پس از ۱۰۰ دقیقه گفتگو دقایقی قبل به پایان رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران حاضر شدند و روحانی گزارش جلسه را اعلام کرد.

رئیس جمهور گفت: جلسه مسئولان سران قوا همیشه پرخیر و برکت است و در این جلسه در مورد مباحث مختلفی صحبت کردیم که یکی از آنها بودجه سال آینده کشور بود که تنظیم آن در مراحل نهایی است و برای سال آینده باید پیش بینی هایی داشته باشیم که با هماهنگی بین قوا رفع می شود.

روحانی بررسی فضای کسب و کار در کشور را بحث بعدی جلسه عنوان کرد و گفت: امروز موانعی برای فضای کسب و کار وجود دارد که باید آن را برداریم تا به رونق اقتصادی برسیم. در این میان معوقات بانکی هم مهم است که در بخشی از این جلسه به آن اشاره شد. افراد مختلفی از منابع بانکی استفاده کردند اما معوقاتی دارند که طبق قانون باید به آنها رسیدگی کرد اما بر خی از معوقات بانکی به دلیل وجود مشکلات اقتصادی است و این افراد متخلف نیستند چرا که در دوره ای با تغییر نرخ ارز این مشکلات رخ داده و قرار شد کمیته ای در استانها ایجاد و بر اساس قوانین موجود، بخشودگی هایی برای جریمه ها و معوقات داشته باشیم و قوه قضائیه هم ما را کمک خواهد کرد.

حسن روحانی موضوع بعدی دستور کار این جلسه را روند پرونده هسته ای عنوان کرد و گفت: تیم مذاکره کننده مورد تایید نظام است و مسیر خود را طی می کند. البته به نقاط خوب نزدیک می شویم و غرب احساس می کند باید حقوق ایران را به رسمیت بشناسد هر چند هنوز فاصله ها تمام نشده اما کم شده است. چارچوب ها و نکاتی هست که تیم هسته ای باید به آن توجه داشته باشد.

در پایان این گفتگو، رئیس جمهور به آلودگی هوای تهران و کلانشهرها اشاره کرد و گفت: وضعیت به نحوی است که یکی از دستورات جلسه سران قوا، آلودگی هوا بود و قرار شد کمیته ای تشکیل شود و در مورد صنعت حمل و نقل هم سرمایه گذاری داشته باشیم. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی سه قوه است تا آلودگی هوا را کاهش دهیم. همچنین در مورد مسائل منطقه هم بحث هایی داشتیم و شرایط خاورمیانه و مقابله با تروریسم هم مورد بحث قرار گرفت.