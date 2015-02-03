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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۳۹

بازوند خبر داد:

اختصاص يک فروند هواپيما به لرستان/افزايش ترافيک فرودگاه خرم‌آباد

اختصاص يک فروند هواپيما به لرستان/افزايش ترافيک فرودگاه خرم‌آباد

خرم آباد - استاندار لرستان گفت: با ورود قريب‌الوقوع يک فروند هواپيمای تازه خريداري‌شده به ناوگان هواپيمايي استان ترافيك حمل و نقل در فرودگاه خرم‌آباد به صورت چشمگيری افزايش پيدا خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرتال خبري شركت فرودگاه‌هاي كشور، استاندار لرستان در این رابطه اظهار داشت: پس از مذاكرات انجام‌گرفته با شركت هواپيمايي تابان، يک دستگاه هواپيماي «آر. جي» از كشور اوكراين به طور اختصاصي براي استان لرستان خريداري شد.

هوشنگ بازوند گفت: اين هواپيما اكنون وارد شهر مقدس مشهد شده است و تا كمتر از ۱۰ روز آينده وارد استان لرستان و فرودگاه خرم‌آباد خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به نياز فراوان اين استان زيبا به صنعت حمل و نقل هوايي ادامه داد: با اضافه شدن اين هواپيما به ناوگان هوايي لرستان، خلاء پروازهاي عصرگاهي اين فرودگاه كه سه روز در هفته است٬ برطرف مي‌شود.

به گفته وي٬ ين هواپيما پرواز به كيش، عسلويه، كربلا و نجف را از فرودگاه خرم‌آباد انجام خواهد داد.

مدير فرودگاه خرم‌آباد نيز در اين باره گفت: خوشبختانه استانداري لرستان توجه ويژه‌اي به موضوع حمل‌ونقل هوايي به‌‌ويژه فرودگاه خرم‌آباد دارد و طرح توسعه اين فرودگاه نيز با حمايت كامل استاندار در دست انجام است.

اسفنديار كياني بيگدلي اظهار اميدواري كرد که با اضافه شدن اين هواپيماي اختصاصي به ناوگان هوايي استان لرستان، شاهد ارائه خدمات افزون‌تر و بهتر از گذشته به مردم استان باشيم.

 

کد مطلب 2485852

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