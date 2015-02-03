  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۳

تازه ترین ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره موضوع هسته ای ایران

تازه ترین ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره موضوع هسته ای ایران

یک رسانه صهیونیستی به نقل از منابع اروپایی مدعی نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست مدعی شد دیپلمات های اروپایی به مقامات رژیم صهیونیستی گفته اند که ایران و آمریکا در حال نزدیک شدن به توافق هسته ای هستند.

به ادعای این رسانه قرار است ایران در قبال حفظ شمار زیادی از سانتریفیوژهای خود ثبات و امنیت در منطقه را تضمین کند.

در این گزارش آمده است ایران و آمریکا در حال مذاکره درباره افزایش تعداد سانتریفیوژهایی هستند که ایران می تواند حفظ کند و در قبال آن ایران قرار است تا از نفوذ خود در عراق ، سوریه و افغانستان استفاده کند تا به برقراری ثبات و امنیت در این کشورها کمک کند.

در این گزارش آمده است در روزهای اخیر آمریکا در برابر خواسته های ایران نرمش های زیادی را نشان داده و تا کنون با حفظ 6500 سانتریفیوژ از سوی ایران موافقت کرده است.

همچنین این رسانه صهیونیستی ادعا کرده است که شرکای اروپایی آمریکا از مرتبط کردن موضوعات هسته ای با موضوعات ژئوپولتیک در مذاکرات هسته ای ناخرسند هستند.

کد مطلب 2485862
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها