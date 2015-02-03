تازه ترین ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست مدعی شد دیپلمات های اروپایی به مقامات رژیم صهیونیستی گفته اند که ایران و آمریکا در حال نزدیک شدن به توافق هسته ای هستند.

به ادعای این رسانه قرار است ایران در قبال حفظ شمار زیادی از سانتریفیوژهای خود ثبات و امنیت در منطقه را تضمین کند.

در این گزارش آمده است ایران و آمریکا در حال مذاکره درباره افزایش تعداد سانتریفیوژهایی هستند که ایران می تواند حفظ کند و در قبال آن ایران قرار است تا از نفوذ خود در عراق ، سوریه و افغانستان استفاده کند تا به برقراری ثبات و امنیت در این کشورها کمک کند.

در این گزارش آمده است در روزهای اخیر آمریکا در برابر خواسته های ایران نرمش های زیادی را نشان داده و تا کنون با حفظ 6500 سانتریفیوژ از سوی ایران موافقت کرده است.

همچنین این رسانه صهیونیستی ادعا کرده است که شرکای اروپایی آمریکا از مرتبط کردن موضوعات هسته ای با موضوعات ژئوپولتیک در مذاکرات هسته ای ناخرسند هستند.