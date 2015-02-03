همایش ۲۰۰۰ نفری دانش آموزان بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید ابوالفتحی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد بعداز ظهر سه شنبه در همایش دو هزار نفری دانش آموزان ابتدایی در سالن ورزشی طالقانی بروجرد اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصت بسیار مناسبی است تا مسئولان دستاوردهای انقلاب را به دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور انتقال بدهند.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک نعمت الهی است که می بایست حق آن را ادا کنیم و آن را پاس بداریم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد ادامه داد: حفظ ارزشهای انقلاب، ادامه راه امام راحل(ره) و شهداء، تلاش در راستای پیشرفت کشور با درس خواندن و ممارست علمی از وظایف دانش آموزان و حقی است که انقلاب بر گردن دانش آموزان دارد.

ابوالفتحی تصریح کرد: قبل از انقلاب باسوادی در بروجرد زیر ۵۰ درصد بوده که امروز بالای ۹۷ درصد است.

وی افزود: همچنین قبل از انقلاب مجموع مدارس بروجرد ۱۵۸ مدرسه بوده است که امروز این تعداد به ۳۴۷ مدرسه ارتقاء یافته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد یادآور شد: قبل از انقلاب یک کانون تربیتی فرهنگی در بروجرد وجود داشته است که امروز به چهار کانون تربیتی فرهنگی افزایش یافته است.