لزوم بسیج همگانی برای رفع مظلومیت شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر سید حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ذوالانوار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهر شیراز در بسیاری از حوزه ها شاهد محرومیت است و باید مسئولان برای حل این مشکلات تلاش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: سیاسی بازی و قدرت طلبی توسط برخی افراد سبب شده که فضای شهر به جای حرکت در مسیر ترقی دچار دلزدگی شود.

وی گفت: متاسفانه در بسیاری از حوزه های زیرساختی و صنعتی شهرستان شیراز مظلوم واقع شده و در اعتبارات ملی نیز همواره شیراز مظلوم واقع شده است.

ذوالانوار افزود: افراد باید در حد توان و مسئولیت خود برای توسعه شهر تلاش کنند و هرکس بر اساس توانایی خود گره ای از مشکلات بگشاید.

وی تصریح کرد: جایگاه شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) باید در حوزه های عمرانی و اقتصادی حفظ شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این راستا نمایندگان و مسئولان دولتی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند و بیش از گذشته تلاش کنند.

وی بیان کرد: در این راستا از محل اعتبارات بودجه ماده 180 که بودجه در اختیار نمایندگان است اینجانب سعی کرده در حد توان خود پاسخگوی نیاز مردم شریف شهرستان شیراز باشم.

ذوالانوار ادامه داد: اختصاص اعتبار برای مساجد شهری و روستایی،حرم امامزادگان (ع) و بقاع متبرکه از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: بخشی از این اعتبارات نیز در حوزه های آب شهری و روستایی خصوصا مناطق سلطان آباد، گویم ،باجگاه و حفر 8 حلقه چاه آب جهت شیراز ،گازرسانی مناطق روستایی مخصوصا برمشور علیا و سفلی و راه های شهری و روستایی تخصیص یافته است.

ذالانوار تاکید کرد: تکمیل ساختمان های ستاد نماز،خانه عالم دشت ارژن،سالن های ورزشی ، زیرگذر رکن اباد کمک به حوزه های علمیه و برخی مصلاهای شهرستان ،پارک علم و فناوری ،پردیس شرکت های دانش بنیان ،مجتمع توانبخشی ورزشی ایثارگران و طرح هادی روستای چهل چشمه از دیگر هزینه کردهای این اعتبارات بوده است.

وی یادآورشد: سعی شد در هزینه کرد این اعتبارات به مباحث زیر ساختی توجه بیشتری داشته باشم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان شهرستانی و نمایندگان می توانند با تعامل مناسب به مشکلات شهرستان پایان دهند.