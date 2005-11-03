رهبران نيجريه خواستار توجه مسلمانان به درسهاي رمضان شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، آسيواجو بولا احمد نيوبو، فرماندار ايالت لاگو در نيجريه از مردم خواست از فضائل بردباري درهواي ماه رمضان سود برده و فريضه معنوي روزه داري را به عنوان راهي عملي براي تجربه بردباري و گسترش اصول پرهيز از هوي و هوس توصيف كرد تا بتوان به يك فرد معنوي تبديل شد.

اين بيانيه از سوي كهنيد باميگبتان، دبير كل امور مطبوعاتي فرماندار نيز از مسلمانان و غير مسلمانان خواست به بردباري روي آورند، چرا كه اين امر براي بهبودي اوضاع ملي ضرروي تلقي مي شود، تنها افراد بردبار مي توانند به تحت كنترل در آوردن ذهن و ايجاد آرامش روي آورند.

كهنيد باميگبتان با اشاره به مرگ همسر رئيس جمهور نيجريه و سقوط هواپيمايي كه جان 117 نفر را گرفت افزود: اين حقيقت كه مناسبتهاي معنوي چون رمضان و عيد فطر در كشور نيجريه درست پس از چند رويداد غم انگيز همراه شده ندايي براي نزديكي به خداوند و خدمت به بشر است.

فرماندار ايالت كوارا نيز به نوبه خود از اين فرصت معنوي در راستاي تأكيد بر ضرورت پيروي از تعاليم الله در قرآن كريم و سنت سود برد و از مسلمانان خواست همسايگان و نيازمندان را در نظر داشته باشند و به آنها كمك كنند.

فرماندار ايالت كوارا خواستار همزيستي مسالمت آميز و هماهنگ ميان مردم اديان گوناگون در نيجريه شد تا هماهنگي و وحدت كشور حفظ شود.

30 مهر ماه يك هواپيماي خطوط هوايي نيجريه با 117 نفر از جمله مقامات عالي مرتبه سقوط كرد و هيچكدام از مسافران و خدمه هواپيما از اين حادثه جان سالم به در نبردند.

نيجريه داراي بزرگترين جمعيت مسلمانان در منطقه جنوب آفريقا است.

140 ميليون نفر كه نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند مسلمان بوده و نيمي ديگر مسيحي و انيميست هستند.