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۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۴

خیریانپور:

تیم مدیریتی مازندران دارای برنامه است

تیم مدیریتی مازندران دارای برنامه است

چالوس - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران گفت: تیم مدیریتی استان برای توسعه استان برنامه کاری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران غرب مازندران در چالوس اظهار داشت: آقای استاندار برای توسعه استان برنامه دارد و اینکه هر روز مسائل را پیگیری می کنند از برنامه هاست.

وی راه اندازی کلینیک اقتصادی و پیگیری مورد به مورد مشکلات بخش اقتصادی از جمله برنامه های استاندار مازندران است.

خیریانپور به تحقق دولت الکترونیک در استان اشاره کرد و گفت: در ایام دهه فجر ۲۳ میلیارد تومان پروژه در قالب ۱۸ طرح در حوزه فناوری در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی فعال کردن عمران روستایی و شهری، مکلف کردن شهرداران به زیبا سازی فضای شهری، پیگیری منطقه ویژه اقتصادی از جمله طرح هاست.

معاون استاندار مازندران گفت: در دهه فجر هزار و ۳۸۵ طرح با ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات به دستگاههای اجرایی گفت: ۲۴ دستگاه بالغ بر ۸۰ مورد تفویض اختیار وظایف داشتیم و در زمینه گره گشایی مشکلات ارباب رجوع تاکید فراوانی داریم.

معاون استاندار مازندران، درباره داشتن برنامه از سوی مدیریت عالی استان گفت: منبانی کار استان، برنامه چشم انداز توسعه بر اساس برش استانی است.

کد مطلب 2485874

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