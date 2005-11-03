نمايشگاه نقاشي كودكان و نوجوانان با حضور 22 كشور جهان برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، شركت آب و فاضلاب، با هدف گسترش فرهنگ مصرف بهينه آب وبه منظورتشويق وآشنايي كودكان ونوجوانان به اهميت وارزش آب، نقش آب درزندگي انسانها ، چگونگي حفظ بهداشت آب ومحيط زيست اقدام به برگزاري نمايشگاه نقاشي كودكان ونوجوانان كرده است .

طبق اين گزارش موضوعات مختلفي ازجمله صرفه جويي درمصرف آب ، هدر رفتن آب ، حفظ بهداشت آب ، جلوگيري ازروشهاي به خطرافتادن بهداشت آب و راههاي حفاظت ازكيفيت آب درنمايشگاه مذكوربه نمايش گذاشته مي شود.

براساس اين گزارش به نقل از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب، علاوه بر26 هزار نقاشي داخلي حدود 1330 نقاشي خارجي از22 كشور جهان به دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده است .

لازم به ذكراست كشورهاي آلمان، لهستان، سودان، سوريه، فيليپين، انگلستان، كره جنوبي، پاكستان، هندوستان، آمريكا ازجمله شركت كنندگان دراين نمايشگاه هستند .

گفتني است نمايشگاه مذكور با همكاري شركت آبفاي استان تهران، سازمان آموزش وپرورش تهران ، كانون فكري وفرهنگي كودكان ونوجوانان ووزارت امورخارجه برگزارمي شود .