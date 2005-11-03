مجمع بانك سرمايه با حضور اعضاء برگزار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مجمع بانك سرمايه ديروزبا حضور بيش از 300 نفر از اعضاي حاضر در جلسه در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد .
براساس اين گزارش ، سرمايه اين بانك 353 ميليارد تومان است .
اعضاي حاضر در اين جلسه تصميم گرفتند كه مرتضي حاجي ، شركت سرمايه گذاري فرهنگيان و شركت سرمايه گذاري توسعه نوين به عنوان اولين اعضاي هيات مديره انتخاب شدند .
اين گزارش اضافه مي كند : موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايا راين به عنوان بازرس و علي اماني نيز به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد .
به گزارش خبرنگار ما ، اين بانك پنجمين بانك خصوصي ايران محسوب مي شود كه به زودي افتتاح مي شود .
نظر شما