  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

مجمع بانك سرمايه با حضور اعضاء برگزار شد

مجمع بانك سرمايه با حضور سهامداران اين بانك در سالن همايشهاي رازي برگزار شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مجمع بانك سرمايه ديروزبا حضور بيش از 300 نفر از اعضاي حاضر در جلسه در سالن همايشهاي صدا و سيما  برگزار شد .

براساس اين گزارش ، سرمايه اين بانك 353 ميليارد تومان است .

اعضاي حاضر در اين جلسه تصميم گرفتند كه مرتضي حاجي ، شركت سرمايه گذاري فرهنگيان و شركت سرمايه گذاري توسعه نوين به عنوان اولين  اعضاي هيات مديره انتخاب شدند .

اين گزارش اضافه مي كند : موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايا راين  به عنوان بازرس و علي اماني نيز به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد .

به گزارش خبرنگار ما ، اين بانك پنجمين بانك خصوصي ايران محسوب مي شود كه به زودي افتتاح مي شود .

 

 

کد مطلب 248591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه