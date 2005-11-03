محدوديت تردد وسايل نقليه در برخي محورها اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، تردد خودروها در محورهاي هراز ، ردوهن ، كندوان و... طي امروز و فردا ، 12 و 13 آبان به شرح زير اعلام شد .

- محور هراز

الف - از ساعت 13 روز پنج شنبه 12/8/84 الي ساعت 24 روز جمعه 13/8/84 تردد وسايل نقليه سنگين باربري به استثناي كاميونهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني از محور هراز ممنوع است.

ب - از ساعت 14 الي 22 روز جمعه مورخ 13/8/84 تردد كليه وسايل نقليه از انتهاي بلوار رودهن ( كريتون) به سمت آمل ممنوع است .

ج - از ساعت 15 الي 22 روز جمعه 13/8/84 تردد كليه وسايل نقليه از آب اسك تا دو راهي يكطرفه است .

- محوركرج - چالوس

الف - از ساعت 13 الي 22 روز جمعه 13/8/84 تردد كليه وسايل نقليه از محور كندوان ، كرج به چالوس ممنوع است .

ب - از ساعت 15 تا ساعت 22 روز جمعه 13/8/84 تردد ، كليه وسايل نقليه از مرزن آباد دو راهي دزدين به سمت كرج يكطرفه است .

بنابرهمين گزارش ، از ساعت 8 مورخ 20/7/84 تا اطلاع ثانوني آزاد راه كرج - قزوين از محل پل نظر آباد تا شهر قزوين به جهت انجام عمليات روكش آسفالت تردد، كاميونت ، كاميونها، تريلرها و اينگونه وسايل نقليه از محدوده نظر آباد از جاده قديم مي تواند تردد نمايند.

همچنين ، در استان گلستان از محدوده جنگل گلستان به سمت بجنورد بعلت جاري شدن سيل تا اطلاع ثانوني مسدود است .

در استان اردبيل بعلت رانش كوه در محدوده گردنه صائين در محور اردبيل سراب تردد از جاده قديم صورت مي گيرد .

تبصره 1: تردد موتور سيكلت در ايام تعطيلات پنج شنبه 12/8/84 از محور كندوان ( كرج - چالوس ) و هراز و فيروزكوه و قزوين - رشت و بالعكس ممنوع است .

تبصره 2: هر گونه تغيير در ساعات محدوديت با كسب مجوز از پليس راه ناجا انجام مي شود .

تبصره 3: تردد وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين باربري از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است .

تبصره 4: رانندگان وسايل نقليه اي كه در طول مسير در حركتند، موظفند بنحوي برنامه ريزي و تردد نمايند، كه قبل از ساعت اجراي محدوديت از جاده عبور كنند درغير اينصورت از حركت آنان جلوگيري بعمل مي آيد.