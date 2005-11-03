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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۹

از سوي پليس راه كشور

محدوديت تردد وسايل نقليه در برخي محورها اعلام شد

محدوديت تردد وسايل نقليه در برخي محورها اعلام شد

پليس راه كشور با توجه به حجم فزاينده سفرهاي آخر هفته و به منظور افزايش ايمني و ايجاد كشش و رواني و تسهيل در عبور و مرور ، محدوديت تردد خودروها در برخي محورها را اعلام كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، تردد خودروها در محورهاي هراز ، ردوهن ، كندوان و... طي امروز و فردا ، 12 و 13 آبان به  شرح زير اعلام شد . 

- محور هراز

الف -  از ساعت 13 روز پنج شنبه 12/8/84 الي ساعت 24 روز جمعه 13/8/84 تردد وسايل نقليه سنگين باربري به استثناي كاميونهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني از محور هراز ممنوع است.

ب - از ساعت 14 الي 22 روز جمعه مورخ 13/8/84  تردد كليه وسايل نقليه از انتهاي بلوار رودهن ( كريتون) به سمت آمل ممنوع است .

ج - از ساعت 15 الي 22 روز جمعه 13/8/84 تردد كليه وسايل نقليه از آب اسك تا دو راهي يكطرفه است .

- محوركرج - چالوس

الف - از ساعت 13 الي 22 روز جمعه 13/8/84 تردد كليه وسايل نقليه از محور كندوان ، كرج به چالوس ممنوع است .

ب - از ساعت 15 تا ساعت 22 روز جمعه 13/8/84 تردد ، كليه وسايل نقليه از مرزن آباد دو راهي دزدين به سمت كرج يكطرفه است .

بنابرهمين گزارش ، از ساعت 8 مورخ  20/7/84 تا اطلاع ثانوني آزاد راه كرج - قزوين از محل پل نظر آباد تا شهر قزوين به جهت انجام عمليات روكش آسفالت تردد، كاميونت ، كاميونها، تريلرها و اينگونه وسايل نقليه از محدوده نظر آباد از جاده قديم مي تواند تردد نمايند.

همچنين ، در استان گلستان از محدوده جنگل گلستان به سمت بجنورد بعلت جاري شدن سيل تا اطلاع ثانوني مسدود است .

در استان اردبيل بعلت رانش كوه در محدوده گردنه صائين در محور اردبيل سراب تردد از جاده قديم صورت مي گيرد .

تبصره 1: تردد موتور سيكلت در ايام تعطيلات پنج شنبه 12/8/84  از محور كندوان ( كرج - چالوس ) و هراز و فيروزكوه و قزوين - رشت و بالعكس ممنوع است .

تبصره 2: هر گونه تغيير در ساعات محدوديت  با كسب مجوز از پليس راه ناجا انجام مي شود .

تبصره 3: تردد وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين باربري از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است .

تبصره 4: رانندگان وسايل نقليه اي كه در طول مسير در حركتند، موظفند بنحوي برنامه ريزي و تردد نمايند، كه قبل از ساعت اجراي محدوديت از جاده عبور كنند درغير اينصورت از حركت آنان جلوگيري بعمل مي آيد.

کد مطلب 248594

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