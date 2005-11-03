عشق به ايران و مردم كشورم را با دنيا عوض نمي كنم/ تمام افتخاراتم متعلق به ايران است

حسين رضا زاده با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : من يك ايراني معتقد و پايبند به مسائل مذهبي هستم و تاكنون هم اگر درمسابقات جهاني و المپيك به افتخاري دست يافتم تنها نتيجه توسل به ائمه و لطف خداوند بوده و اينگونه معنويات براي من از هر چيزي با ارزش تر است و حاضر نيستم آن را با هيچ نفع مالي عوض كنم .

رضازاده افزود : مدال طلاي فوق سنگين وزنه برداري براي بسياري از كشورهاي جهان با اهميت است بگونه اي كه به قهرمان فوق سنگين المپيك علاوه بر مدال طلا، عنوان قوي ترين مرد جهان را نيز اطلاق مي كنند و ازهمين رو اكثر كشورها تلاش مي كنند به هر قيمتي شده چنين افتخاري را از آن خود كنند و پيشنهاد اخيرآلماني ها نيز درهمين راستا مطرح شده است .

قهرمان ارزنده تيم ملي وزنه برداري كشورمان با اشاره به اينكه پيش ازاين نيز مسئولان فدراسيون وزنه برداري تركيه پيشنهاد مشابهي را مطرح كرده بودند گفت : آلماني ها ازمدتها قبل بطورغير مستقيم با ارائه پيشنهاد اغوا كننده خود تلاش داشتند تا به نحوي از وجود من در تيم ملي كشورشان استفاده كنند ولي من هرگزبه اين پيشنهادات توجهي نداشتم و همواره اعلام كردم من يك ايران هستم و افتخاراتم نيز به مردم كشورم تعلق دارد . با اين وجود آنها هنوزبسيار اميدوارند تا من در مسابقات جهاني قطربا پيراهن تيم ملي وزنه برداري آلمان به ميدان بروم .

وي در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون وضعيت تيم ملي وزنه برداري كشورمان در فاصله 10 روز مانده به مسابقات جهاني قطر تصريح كرد : وزنه برداران حاضر در اردو تمرينات منظمي را پشت سر گذاشتند و در شرايط بسيارخوبي قرار دارند و اميدوارم بتوانيم در مسابقات قطر نتايج مطلوبي كسب كنيم .

رضازاده در خصوص ركورد شكني خود در مسابقات جهاني، اظهار داشت : ركورد شكني در مسابقات جهاني كارساده اي نيست ولي نهايت تلاشم را خواهم كرد تا با بالاي سر بردن سنگين ترين وزنه ، بار ديگر براي كشورم افتخارآفريني كنم .

وي در خصوص حريفان خود در اين مسابقات گفت : وزنه برداران بلغارستان، روسيه، آمريكا، قطر و ... كه در المپيك آتن هم با آنها رقابت داشتم ، دراين مسابقات از حريفان اصلي ام به شمار مي روند و اميدوارم با دعاي خيرمردم بتوانم بار ديگرمدال طلاي جهان را براي ايران به ارمغان بياورم .