دكتر محموديان : بانك اطلاعات رياضي ايران از رياضيات اسلامي تا رياضيات جديد راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر عبادالله محموديان در مراسم بزرگداشت دهه رياضي كه در خانه رياضي برگزار شد، افزود: انجمن رياضي بيش از 35 سال به فعاليت مشغول است. فعاليت رسمي انجمن رياضي در ساختمان جديد اين انجمن از امروز آغاز مي شود. اين ساختمان با كمك شهرداري تهران به انجمن رياضي واگذار شده است.

وي با تأكيد بر اينكه فعاليت هاي انجمن رياضي تنها به دهه رياضيات محدود نمي شود، خاطرنشان كرد: انجمن رياضي ايران از بين تمامي انجمن هاي علمي داراي بالاترين امتياز علمي است و تلاش مي كند رياضي را عمومي كند و در جامعه بسط دهد تا مردم با كاربردهاي زيباي رياضي آشنا شوند.

رييس انجمن رياضي ايران افزود: چاپ نشريات ادواري، كتب جدي رياضي مانند انفجار رياضي، برگزاري كنفرانس هاي سالانه، سمينارهاي تخصصي، كارگاه ها و اهداي جوايز از مهمترين فعاليت هاي اين انجمن به شمار مي آيد. برگزاري مسابقات رياضي كه اساتيد و دانشمندان بزرگ رياضي در آن حضور دارند از ديگر برنامه هاي انجمن است.

وي افزود: انجمن علمي رياضي ايران با بسياري از انجمن هاي علمي داخل و يا خارج از كشور مانند انجمن رياضي فرانسه، خانه هاي رياضي ايران، انجمن آمار و خانه معلمان رياضي ارتباط دارد.

محموديان تصريح كرد: انجمن رياضي در نظر دارد برنامه هايي را در جهت گسترش IT و ICT و استفاده از فناوري هاي جديد گسترش دهد. جهت پيشبرد رياضي كاربرد فناوري هاي روز نياز است. نبايد برنامه هاي انجمن را به برگزاري كنفرانس ها محدود كرد. انجمن در تلاش است تا ارتباطات داخلي و خارجي خود را از طريق اينترنت توسعه داده و تقويت كند براي دستياني به اين منظور گسترش پهناي باند در اولويت قرار دارد.