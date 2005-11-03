انتقادها از سياست هاي بوش در خصوص مبارزه با تروريسم افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : مخبر ويژه سازمان ملل اعلام كرده است كه با ارائه مدارك دسته بندي شده اي با عنوان " زندان هاي هاي سياه" در جستجوي كسب اطلاعات بيشتري در زمينه زندانيان است .

برپايه اين گزارش دموكرات هاي كنگره و گروه هاي حقوق بشر هشدار داده اند اين سيستم مرموز به ديدگاه ها در مورد آمريكا لطمه وارد خواهد كرد.

اين در حالي است كه دموكرات هاي كنگره اعلام كرده اند به زودي جنبشي را در دفاع ازطرح سناتور جان مك كين معرفي خواهند كرد زيرا اين طرح به بررسي بدرفتاري هاي وحشيانه و غير انساني،مثل زندانيان سيا، پرداخته است. اين جنبش در جهت پذيرش طرح مك كين توسط اعضاي كنفرانس كاخ سفيد تشكيل خواهد شد.

از سوي ديگر جان مورتا، يكي از جمهوري خواهان، كنگره آمريكا را مجبور كرد تا دكترين " شكنجه نه، بخشش نه " را بپذيرد .



وي خواستار آن شد كه نمايندگان كنگره درباره اين موضوع به بحث وتبادل نظر بپردازد.

منابع آگاه در اين زمينه اعلام كرده اند در حدود 30 نفر از اعضاي القاعده در اين زندان هاي موسوم به "بازداشتگاه هاي سياه" به سر مي برند.

با وجود اين ، كاخ سفيد و سيا هيچ كدام در مورد اين زندانها اطلاعات صريحي ارائه نداده اند اما مقامات اطلاعاتي در مصاحبه هايي اعلام كرده اند كه ارائه اطلاعات در مورد فعاليت هاي تروريستي الزامي است.



اين در حالي است كه برخي از دمكرات ها تاكيد كرده اند كه سياست هاي ضد تروريستي بوش رئيس جمهوري آمريكا شكست خورده است.

شايان ذكر است روزنامه واشنگتن پست روز گذشته فاش كرده بود كه سازمان جاسوسي آمريكا موسوم به سيا شماري از مهمترين اعضاي دستگير شده شبكه القاعده را در مجموعه اي واقع در اروپاي شرقي پنهان كرده و به شكنجه آنها مي پردازد.



روزنامه واشنگتن پست با بيان اين مطلب نوشت : به گفته مقامات سابق اطلاعاتي و ديپلمات هايي از سه كشور، اقدامات پنهان كارانه بخشي ازسيستم مخفي زندان است كه حدود 4 سال پيش توسط سازمان سيا درزمان هاي متفاوتي و در هشت كشور تايلند، افغانستان و كشورهايي در اروپاي شرقي و همچنين مركز كوچكي در زندان گوانتانامو واقع در كوبا ترتيب داده شده است.

گفتني است شبكه بازداشت جهاني يك ركن اساسي در مبارزه CIA بر ضد تروريسم محسوب مي شود.اين مساله به همكاري سرويس هاي اطلاعاتي خارجي و حتي حفظ اطلاعات اساسي درباره اين سيستم بستگي دارد.

اين در حالي است كه مقامات خارجي و تقريبا همه اعضاي كنگره آمريكا ماموريت دارند كه به بررسي اقدامات CIA بپردازند.