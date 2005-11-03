از حقيقت شهادت ادواردو پرده برخواهيم داشت// مسئولان از ابزارهاي مادي در مقابل نفوذ صهيونيست ها در ايتاليا استفاده كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، در ادامه تجمع صبح امروز دانشجويان در مقابل سفارت ايتاليا در تهران، كميل باقرزاده يكي از نمايندگان دانشجويان تجمع كننده، طي سخناني گفت : تجمع در مقابل اين سفارتخانه يك حركت خودجوش دانشجويي است كه از اين طريق مي خواهيم فرياد اعتراض خود را به گوش دولتمردان ايتاليا برسانيم.

وي افزود : ما واقعا متاسفيم از اين كه دولت ايتاليا در موضع گيري رسمي خود تحت نفوذ و سلطه يك رژيم غاصب و باطل قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن مباني حقوق بين الملل از صهيونيست ها نه تنها در اظهارنظر بلكه عملا حمايت مي كند.

باقرزاده با اشاره به موضوع شهادت "ادواردو آنيلي"، ايتاليايي شيعه اي كه توسط صهيونيست ها در ايتاليا به شهادت رسيد، گفت: علي رغم گذشت 5 سال از اين ماجرا، كم كم پرده ها كنار خواهد رفت و حقيقت نمايان مي شود كه " ادواردو" كه بود، چه كرد و چرا او را به شهادت رساندند.

وي افزود : شارون در ديدار با وزير امور خارجا ايتاليا صراحتا او را مورد انتقاد قرار داد كه چرا سفير ايتاليا در لبنان با وزير انرژي اين كشور ديدار كرده، در حالي كه آن وزير از حزب الله لبنان است و زماني كه وزير امور خارجه ايتاليا از اين سفر باز مي گردد اعلام مي كند كه در راهپيمايي حمايت از رژيم صهيونيستي در مقابل سفارت ايران در رم شركت مي كند.

اين دانشجو تصريح كرد: موضع رئيس جمهور كشورمان موضع جديدي نبود بلكه سخن امام راحل و حرف دل ملت ايران و وعده الهي بود كه باطل محو شدني است.

باقرزاده با بيان اين كه جهاد تنها با جان نيست، بلكه با مال نيز مي توان جهاد كرد، در پايان گفت : معاون اول رئيس جمهور اخيرا در ديدار با سفير ايتاليا، اين كشور را بزرگترين شريك تجاري ايران در اروپا عنوان كرده است و ما نيز به همين علت به مسئولانمان اعلام مي كنيم كه وقتي دولت ايتاليا اجازه مي دهد كه براي حمايت از رژيم غاصب صهيونيستي و در بالاترين سطح، يعني وزير امور خارجه اين كشور نيز در تظاهرات در مقابل سفارت ايران در رم شركت كند، بايد از ابزارهاي مادي در مقابل آنان بهره جست.

به گزارش خبرنگار ما در ادامه اين تجمع، فريدون قديري دبيركل انجمن اسلامي فارغ التحصيلان ايتاليا طي سخناني علت واكنش شديد غربي ها به اظهارات اخير رئيس جمهور در مورد اسرائيل را، برملا شدن توطئه اسرائيل براي برقراري رابطه پنهاني با كشورهاي اسلامي دانست و افزود: ما ميان فاشيسم و مسيحيان و همچنين بين صهيونيسم و يهوديان تفاوت قائل هستيم.

وي تاكيد كرد: اميدواريم ادامه روشنگري ها در ايتاليا در مورد شهادت ادواردو آنيلي باعث رسوايي و برملا شدن نقش پليد صهونيست ها در اين توطئه شود.

گفتني است؛"ادواردو آنيلي" دكتراي فلسفه و فرزند ميلياردر ايتاليايي است كه بعد از تشرف به دين اسلام و مذهب شيعه، توسط صهيونيست ها در ايتاليا كشته شد و مقامات ايتاليا نيز تحت نفوذ صهونيست ها پرونده قتل ادواردو را مختومه اعلام كردند.