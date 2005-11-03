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۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۹:۱۲

آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد ؛

افزايش 50 درصدي بهاي نفت تا سال 2030

آژانس بين المللي انرژي اعلام كرد درصورتيكه عربستان براي افزايش توليد نفت سرمايه گذاري نكند بهاي نفت تا سال 2030 به ميزان50 درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روزنامه فايننشال تايمز "فاتح بيرول" ، رييس گروه اقتصادي عربستان سعودي گفت :"ممكن است كه عربستان، اين بزرگترين توليد كننده نفت، نتواند به اندازه تقاضاي چين وهند روي توليد جديد خود سرمايه گذاري كند."

بيرول افزود :" ما بايد مطمئن باشيم كه افزايش  توليد به قدر كافي خواهد بود و سياست افزايش توليد در برنامه هاي عربستان  قرار دارد."

وي همچنين به اين مساله اشاره كرد كه عربستان سعودي درنظر دارد با 14 بيليون دلار سرمايه گذاري، توليد خود را از هر 11مليون بشكه در روز تا 5/ 12 مليون بشكه در روز تا سال 2009  افزايش دهد.

آژانس بين المللي انرژي نيز اعلام كرد : عربستان سعودي بايد براي برآورده كردن انتظارات بازار درسال 2030 ميزان توليد كنوني خود را تا 10 مليون بشكه در روزافزايش دهد. 

کد مطلب 248631

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