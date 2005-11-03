محمد تقي فهيم، نايب رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران، در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر"، در تشريح ارزيابي خود از چگونگي مجموعه هاي تلويزيوني ويژه ماه مبارك رمضان گفت : در اين باره اول بايد اين مساله را بررسي كرد كه جذب مخاطب چه اهميتي براي رسانه دارد. البته باور من اين است كه اصلي ترين فاكتوري كه براي رسانه مهم است، جذب مخاطب است. البته اين مساله بستگي به رسانه دارد. هنر هميشه به دنبال مخاطب است، حال رسانه اي همچون تلويزيون طبعاَ مي تواند به دنبال جذب مخاطب باشد، حتي رسانه هاي دنيا نيز به دنبال مخاطب بيشتر هستند و از تمام تمهيدات در جهت جذب مخاطب بهره مي برنند. اگر رسانه اي مخاطب نداشته باشد، مسلماَ عقيم است.

وي با اشاره به اين كه هر رسانه با توجه به اهداف و آرمان هايي كه دارد به سمت توليدات محصولات حركت مي كند، گفت: حتي شبكه هاي ضد انقلاب نيزبه دنبال جذب مخاطب هستند و با دلارهايي كه خرج مي كند، قصد دارند كه بر مخاطبان تاثيرگذار باشند و از طريق كيفي آثار، مخاطبان را جذب كنند. اگر نگاهي به ده سال پيش داشته باشيم، متوجه مي شويم كه اين ضرورت چندان احساس نمي شد كه رسانه ها به دنبال جذب مخاطب باشند، اما شرايط فعلي حكم مي كند كه تمام رسانه هاي دنيا به اين سمت حركت كنند. بالاخص شبكه هاي تبليغاتي توانسته اند با جذب عوامل حرفه اي همچون صاحب نظران و حتي متخصصان فني بتوانند كيفيت آثار را بالا ببرنند و به دنبال آن مخاطبان را. علاوه بر آن رسانه ملي ما نيز بايد در راستاي تثبيت حكومت به سمت تنش زدايي حركت كند و آرامش لازمه را تبيين كند. در واقع وظيفه اصلي رسانه اي همچون تلويزيون انتقال يك سري ديده گاه ها، اخبار و اطلاعات است و نيازهاي مردم را از متوليان تعريف كند.

فهيم افزود: كارهاي نمايشي نيز در اين راستا براي رسانه توليد مي شوند تا يك فضاي مفرحي را توليد كند. همچنين هر چه قدر آثار كيفي فيلمسازان و نويسندگان بالاتر باشد‏، مسلماَ اين كارها ماندگارتر مي شود. از سوي ديگر در دنيا تمام رسانه هاي دست شان خيلي باز است، حتي در نشان دادن تصاوير غير اخلاقي. اما تلويزيون ما قصد دارد آثاري را توليد كند كه از آن امكاناتي كه تمام رسانه ها دارند، برخوردار نيست. همچنين نقد كارهاي آن رسانه ها نيز باشد و اين دشواري كار مديران تلويزيون ما را مي رساند.

اين منتقد سينما و تلويزيون در ادامه خاطر نشان كرد: سيماي ما يك سرو گردن از اين رسانه ها بالاتر است، چرا كه در مناسبت ها نيز به دنبال سلامتي برنامه ها هم است. البته تنها سيماي ما برنامه هاي مناسبتي ندارد، بلكه رسانه هاي ديگر نيز مناسبت هايي همچون كريسمس نيز دارند كه بايد سريال يا فيلم هايي با اين مضمون نشان دهند. البته ما ، هم مناسبت هاي شاد و هم غمگين داريم كه متوليان متناسب با اين مناسبت ها برنامه هايي را توليد مي كنند. ماه رمضان نيز جزء اين مناسبت ها است. البته ماه رمضان تا چند سال پيش جزء مناسبت هاي شاد نبود، اما چند سال است به اين نتيجه رسيدند كه ماه رمضان از ماه هاي شادي است و برنامه سازي ويژه اين ماه ضرورت دارد.

نايب رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران، در ادامه گفت و گو با خبرنگار مهر توضيح داد: سيما نيز در طول اين سال ها سعي كرده كه در ساخت كارهاي مناسبتي گام هايي به جلو بردارد و نسبت به چند سال پيش تعداد سريال ها به لحاظ كمي افزايش پيدا كرد و مسلماَ مديران با برنامه و آگاه در پشت اين قضيه بودند كه برنامه هايي را ويژه مناسبت ها بسازنند كه مردم را پاي تلويزيون بنشانند. به تعبير امام (ره) كه از تلويزيون به عنوان يك دانشگاه تعبير كرده است. بنابراين بايد آثار ماندگاري به لحاظ كيفي توليد شود. در حال حاضر نيز نسبت به مباحث ماه رمضان دو نگاه وجود دارد. اول اين كه با يك رويكرد مستقيم به موضوع بپردازند و دوم اين كه نگاه غير مستقيم در كار حاكم باشد و در راستاي جذب مخاطب باشد واز مستقيم گويي فاصله بگيرد. از سوي ديگر مجموعه هاي ماه رمضان به لحاظ مضمون بايد به اين محتوا نزديك باشد و در غير اين صورت ضرورتي نداشت كه اين همه نيرو بسيج شوند. البته اين الزاماَ به اين مفهوم نيست كه مستقيم گويي شود. در واقع در اين مرزبندي يك اغتشاش آراء مي بينيم و تكليف مشخص نيست.

محمد تقي فهيم افزود: در واقع بايد كارهاي متفاوتي ساخته شود كه در ميان آن ها، چند اثر قابل تامل وجود داشته باشد. مثل سينماي هند كه در سال 1000 اثر مي سازد كه از ميان آن ها 100 كار خوب است. در ميان كارهاي ماه رمضان سال گذشته و امسال هم اگر نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه سال گذشته مجموعه خانه به دوش نسبت به پنج كاري كه ساخته شد، بهتر بود و امسال مجموعه او يك فرشته بود از اواسط كار با مخاطبان ارتباط خوبي برقرار كرد. در واقع تلويزيون براي ساخت مجموعه مناسبتي بايد با حفظ كميت به سمت تغيير كيفيت حركت كند و به توليد كنندگان داخلي اعتماد كند تا در اين زمينه استعدادهاي جديدي براي برنامه ها كشف شود و مردم را بيشتر راضي نگه دارد.