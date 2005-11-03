تقارن با عيد فطر علت تعويق ديدار استقلال و پرسپوليس اعلام شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در جلسه فوق العاده اي كه صبح امروزبمنظور تصميم گيري پيرامون برگزاري ديدارحساس تيم هاي استقلال و پرسپوليس در محل سازمان تربيت بدني برگزار شد ، اعضاي اين جلسه بدليل همزماني اين مسابقه با عيد سعيد فطربا به تاخيرافتادن اين ديدارموافقت كردند .

دراين جلسه كه مهدي قدمي معاون سازمان و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني، محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال، محمد محمدپورمديركل حراست سازمان تربيت بدني ، ضياء آذري مديرورزشگاه آزادي ، سردار بابائي و باطني حضور داشتند ، مقرر شد بدليل احترام وارج نهادن به عيد بزرگ فطر وبرگزاري نمازعيد فطردر اين روز، مسابقه تيم هاي استقلال و پرسپوليس با يك روز تاخير در روز شنبه برگزار شود .

به اين ترتيب ديدار سنتي تيم هاي استقلال و پرسپوليس روزشنبه ساعت 15 به قضاوت ولفگانگ اشتارك آلماني در ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد .