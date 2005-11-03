تهديد به مرگ دو كارمند سفارت مغرب در عراق توسط القاعده // تخليه كاخ هاي صدام در تكريت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين گروه تروريستي امروز پنجشنبه با انتشار بيانيه اي برروي سايت اينترنتي خود اعلام كرد: پس از كسب اطلاع از دادگاه درمورد وضعيت دوكارمند سفارت مغرب دربغداد و نيزمشخص شدن طرفداري آنان از نيروهاي اشغالگر كشته خواهند شد.

گروه زرقاوي افزود: براساس تصميم دادگاه گروه القاعده در سرزمين عراق حكم درمورد اين دو كارمند سفارت مغرب در عراق اجرا خواهد شد.

خبرديگر اينكه ارتش آمريكا كاخ هاي صدام ديكتاتور سابق عراق درشهر تكريت را پس از دو سال و نيم اشغال تخليه كردند.

با خروج نيروهاي آمريكايي ازكاخ هاي صدام در شهرتكريت ارتش آمريكا سه پايگاه را ازابتداي سال با هدف جمع آوري نيروهاي اين كشور و كاهش تعرض و خطرات ميداني تخليه كرده است .

اين درحالي است كه نيروهاي عراقي به تدريج فرماندهي عمليات سركوب گروههاي مخالف نيروهاي آمريكايي و دولت جديد عراق را بدست مي گيرند.

ديكتاتور سابق عراق پس از پايان جنگ در سال 1991 اين كاخها را در شهر تكريت ساخت و به قرار است پايان نوامبر آينده اين كاخ ها رسما به مقامات عراقي تحويل گردد .

جوزف تالوتو فرمانده نيروهاي آمريكايي در منطقه به هنگام ترك محل گفت : اين كاخ ها نشان مي دهد كه چگونه يك مرد ثروتمند ثروتهاي كشورش را هزينه مي كرده است و هم اكنون زمان آن رسيده تا اين كاخ ها به ملت عراق بازگردانده شوند.

خبر ديگر اينكه در حمله نيروهاي امنيتي عراق به جنوب و شمال بغداد دستكم دو فرد مسلح كشته و 5 تن يگر از جمله يك تبعه لبناني دستگير شدند.

سرهنگ ستاد علي ابو الحسن فرمانده لشگر نيروهاي وابسته به وزارت كشور عراق در اين رابطه گفت : نيروهاي اين گروه در منطقه بنوك در شمال شرق بغداد با افارد مسلح درگيري شدند كه در نتيجه آن دو تن كشته و سه تن ديگر داراي ويزاي سفر به لبنان را دستگير نمودند.

وي افزود : اين نيروها همچنين چهار فرد مسلح از جمله عامل حملات موشكي به بغداد را در حمله به منطقه سويف در دوره واقع در جنوب بغداد بازداشت كردند.

اين سرهنگ عراقي ادامه داد: يك كارگاه سازنده راكت هاي محلي به علاوه چندين قبضه اسلحه ومهمات نظامي كشف شد و سلاحهاي افراد مسلح دريك دستگاه خودرو مصادره گرديد.

براساس اعلام يك منبع پزشكي عراق آمار تلفات انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در مقابل مسجد شيعيان در شهر مسيب به 27 تن رسيد .

دراين عمليات تروريستي دستكم 63 شيعه عراقي مجروح شدند كه درسه بيمارستان در جنوب بغداد منتقل گرديدند.