انتقاد شديد از دولت استراليا به علت محدوديت آزادي هاي مدني

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، جان هاوارد نخست وزير استراليا اظهار داشت : تصويب فوري اين اصلاحيه ها كه كار پليس را در پيگرد مظنونان تروريستي آسان تر خواهد كرد به خاطر تهديدات تروريستي است كه كارشناسان معتقدند شهر ملبورن را هدف قرار خواهد داد.

اين تغييرات به پليس اجازه مي دهد بلافاصله عليه مظنوناني كه در مراحل اوليه حملات احتمالي دست دارند وارد عمل شوند و منتظر ارائه جزئيات مشخص درباره يك حمله قريب الوقوع نباشند .



هاوارد از ارائه جزئيات اين حمله احتمالي خودداري كرد و تنها اظهارداشت كه نگراني هاي ما دركل مربوط به موضوعاتي خارج از استراليا است .



عدم ارائه جزئيات اين هشدارها موجب انتقاداتي در اين كشور شده است . مخالفان، دولت محافظه كار هاوارد را متهم مي كنند كه با بيان اين گونه هشدارها تعداد زيادي قوانين ضدتروريستي را كه خطري براي آزاديهاي مدني محسوب مي شود تصويب كرده است .



نخست وزير استراليا با رد اين اظهارات گفت : نيازمند اقدامي فوري پليس و سرويس هاي اطلاعاتي در پاسخ به تازه ترين تهديدات تروريستي است .

