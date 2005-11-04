حضور در رقابتهاي اروپايي از نظر فني كمك زيادي به من مي كند

آرش ميراسماعيلي قهرمان رقابتهاي جهاني جودو با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : سال آينده رقابتهاي آسيائي دوحه قطررا پيش رو داريم و من براي اينكه ازشرايط مسابقه دور نشوم به پيشنهاد اين تيم گرجستاني جواب مثبت دادم. ضمن اينكه شركت درمسابقات اروپايي براي من خيلي خوب است. با حريفان اروپائي بيشترآشنا مي شوم، ضمن اينكه مي توانم جايگاه جودوكاران ايران را دراين مسابقات تثبيت كرده تا درسالهاي آينده نفرات ديگري جذب اين مسابقات شوند.

وي در مورد اينكه چرا درليگ ايران شركت نكرديد گفت: ليگ جودوي ايران ازحساسيت بالائي برخورداراست ولي براي من بارتكنيكي ندارد، البته جودوكاران ديگرازتجربه من بهره خواهند برد ولي من براي بالا بردن تجربه و سطح فني خود به ميدان بزرگتر نياز داشتم. ضمن اينكه من درليگ ايران بايد در يك وزن بالاترمسابقه دهم ولي دراين مسابقات كه طي 2 مرحله انجام مي شود در وزن حقيقي خودم شركت خواهم كرد. اين مسابقات بارفني بالائي براي من خواهد داشت.

ميراسماعيلي دررابطه با تصميم گيري درمورد اين عقد قرارداد و مشورت با سيد محمود ميران گفت: ميران تجربه حضور در اين مسابقات را داشت قبل ازپاسخگويي به اين پيشنهادعلاوه بر مشورت با ميران، رئيس فدراسيون و مربيان تيم ملي نيز مشورت كردم و همه آنها روي اين پيشنهاد نظرمثبت داشتند.

قهرمان سالهاي 2001 و 2003 جهان درپايان گفت: اميدوارم بتوانم نماينده خوبي براي جودوي ايران دراين مسابقات باشم و با مسابقات خوبي كه انجام خو اهم داد راه را براي ديگر جودوكاران شايسته ايران باز خواهم كرد.