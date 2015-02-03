کمبود پزشک متخصص در مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین بهاروند عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان مدیریت درمان استان لرستان با اشاره به خرید تجهیزات برای مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان طی امسال اظهار داشت: طی امسال شش میلیارد تومان بیشتر از بودجه مصوب خود در بحث خرید تجهیزات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان هزینه کرده ایم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مناطق محروم کشور به خصوص استان لرستان در بحث تجهیزات پزشکی و همچنین اختصاص پزشکان متخصص عنوان کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات مهم و اساسی دولت تدبیر و امید و همچنین تامین اجتماعی کشور طی امسال توجه ویژه به بحث سلامت مناطق محروم بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه این استان به لحاظ داشتن پزشکان متخصص دارای مشکلات فراوانی است گفت: می طلبد که تامین اجتماعی کشور توجه ویژه ای نسبت به استان لرستان در زمینه داشته باشد.

بهاروند با بیان اینکه استان لرستان با استانداردها در این زمینه در کشور فاصله زیادی دارد تصریح کرد: امیدواریم با توجه به نگاه ویژه دولت و همچنین تامین اجتماعی به لرستان بتوانیم طی چهار تا پنج سال آینده برخی از مشکلات حوزه درمان استان را رفع کنیم تا حداقل به استانهای میانی در این حوزه برسیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به احداث ساختمان مدیریت درمان استان لرستان اشاره کرد و گفت: این ساختمان در شش طبقه و با صرف بیش از هفت میلیارد تومان عملیاتی شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان زیربنای این ساختمان را چهار هزار متر مربع عنوان کرد.