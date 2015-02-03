فشار بر دولت سوریه را ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در پنجاه و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ به سخنرانی پرداخت. وی در آخرین روز از این کنفرانس از ادامه فشارهای واشنگتن به نظام سوریه خبر داد.

به گفته کری، داعش از سوریه عقب نشسته است اما آمریکا به فشارهای خود برای تضعیف حکومت «بشار اسد» ادامه خواهد داد. به ادعای این مقام آمریکایی، در تاریخ برای حکومتی که در آن شهروندان کشته شده و زیان می بینند، جایی نیست.

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار با وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. ظریف و کری روز جمعه نیز پس از حضور تیم مذاکره کننده کشورمان در مونیخ دیدار دو جانبه ای با جان کری و تیم مذاکره کننده آمریکا داشتند.